Özgür Özel, Muammer Aksoy'u andı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:56

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:56

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Muammer Aksoy'un 35'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

Özel şunları kaydetti:

"Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy'u karanlık odaklar tarafından hala aydınlatılamamış alçakça bir saldırıda katledilmesinin yıldönümünde özlem ve saygıyla anıyorum."