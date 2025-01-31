Özgür Özel, Muammer Aksoy'u andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy'u karanlık odaklar tarafından hala aydınlatılamamış alçakça bir saldırıda katledilmesinin yıldönümünde özlem ve saygıyla anıyorum" dedi.

Özgür Özel, Muammer Aksoy'u andı
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ANKA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:56

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Muammer Aksoy'un 35'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

Özel şunları kaydetti:

"Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy'u karanlık odaklar tarafından hala aydınlatılamamış alçakça bir saldırıda katledilmesinin yıldönümünde özlem ve saygıyla anıyorum."


Etiketler: #Özgür Özel #Muammer Aksoy

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