Özgür Özel: 'Seçim için hazırız'

Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:15

Güncelleme: 12.01.2025 - 13:15

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'in Çiğli belediyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Özel, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var. Mecliste 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması gerekiyor. Eğer varsa biz varız, hemen gelsinler. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz, hemen alabiliriz. Yok, eğer biraz zamana ihtiyaçları varsa, zaten 2015'in ekim ayının sonu için Kasımpaşa'yı işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa, o tarih ekimse ekim, martta yapmak istiyorsa martta, biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin aday olsun.Ancak, "Aday olacağım" deyip sanki yeniden seçilme şansı kesinmiş gibi gösterip sonra da kaçak oynamasın, kaçak dövüşmesin. Grubuna talimat versin, bu hafta içinde seçim kararı alalım" ifadelerini kullandı. İ