Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: 'Onu perişan edeceğim'

Yayınlanma: 12.01.2025 - 12:30

Güncelleme: 12.01.2025 - 12:30

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir İl Başkanlığı Korkusuz Kentler Çalıştayı’nda açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var" sözlerine sert yanıt verdi.

Çalıştayın açılışı, İzmir'in tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşti. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel ve Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve parti yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Onun hazmedemediği sonuçlar 31 Mart sonuçların değil. 31 Ekim, 31 Aralık sonuçları. O da biz de belediyelerimizi sahada ölçtürdük. Onun inanamadığı sonuç Türkiye genelinde CHP'li belediyelerden memnuniyet oranı bizde 58, onun ölçümlerinde 59,5 çıkmasıdır. Onun hazmedemediği AK Partili kadın seçmeninin hızla CHP'ye dönmesidir. Onun hazmedemediği batıracaklar dediği İzmir'de 31 adaydan 29'unu kazandığımız 29'unun da destan yazdığı gerçeğidir. O yüzden bu kadar gözü döndü, bu kadar hırçın.

İZMİR'DEKİ İŞÇİ EYLEMLERİNE AÇIKLAMA

Şimdi ben size ne yaptığını anlatayım, 31 Aralık 2024, İzmir Büyükşehir'in hesabına yatması gereken beklenen planlı nüfusa göre iller bankasından gelecek para 3,7 milyar lira. Bu ödenek ile maaşlar ödenecek. Bu paradan 1.7 milyar lira İzmir Belediyesi'nin borcunu faizleriyle kesiyor. Bakanlara talimat verdi ya silkeleyin diye. Bu para kesilince ne olacak, maaşlar ödenemeyecek. Dolayısıyla çalışanlar mutsuz, şehir tedirgin olacak. CHP'nin belediyecilik hizmetleri tartışmaya açılacak. 7 Ocak günü 32 şirketin 30'una maaş ödendi sadece İZELMAN ve İZENERJİ birkaç günlük kaynak arayışı nedeniyle beklemeye alındı. O gün, normalde dost görülen, işler normal gittiğinde halaya birlikte durulanların o gün bir anda nasıl karşımıza geçtiğini bütün İzmir'in bilmesini isterim. Biz karşının okundan çok dostun gülünden yaralanan hele hele karşısı oku bu kadar haksız ve bu kadar namertçe atmışken, onun kayığına su taşıyanları bir başka tarafa not ettiğimizi bilmenizi isterim. Sonuç 2 gün içerisinde maaş yattı.

"ONU PERİŞAN EDECEĞİM"

Bu herhangi bir söz değil bu sözün içinde siyasette her şey olur da olmaması gereken bir şy var o da bir ülkenin vatandaşlarını siyasetçilerini inançlarına mezheplerine ya da etnisitelerine göre ayeırıp siyasete bunları dahil etmek, alet etmek. Ne kılıçdaroğlu ne de ben din ve mezhep konuştuk. Şimdi Kılıçdaroğlunun inancını mezhebini hatırlatarak onunla Esad üzerinden bir bağ kurarak. Hem Suriye'de haklı olarak tedirgin Arap Alevilerini yalnızlaştırarak, hedefe koyarak çünkü mezhep vurgusunun Suriye'den duyulduğunu da bilerek çok tehlikeli bir işe kalkışıyor. Biz hiç yapmadığımız hep muhatab olduğumuz ama asla içine girmediğimiz bu tartışmaya sakın diyoruz.

Buradan Erdoğan'ın gözünün içine baka baka diyorum ki: Sus bu konulara bu hadsizlikle bu lüzumsuz çıkarcılıkla sakın girme bu vakitten sonra sessizliğini özürden sayacağım eğer bir kelime daha ederse onu tarihte görülmemiş bir şekilde perişan edeceğim."