Özgür Özel, Silivri'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne geldi.

Özgür Özel, Silivri'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
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ANKA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:53

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret ediyor. 

Özgür Özel ziyaret amacıyla saat 09.40’ta Cezaevi Kampüsüne giriş yaptı.  

Özel, görüşmenin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor. 


Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu #Marmara Cezaevi

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