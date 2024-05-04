Özgür Özel: 'Sinan Ateş suikasti aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız'

Yayınlanma: 04.05.2024 - 23:15

Güncelleme: 04.05.2024 - 23:17

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayrıntıları ortaya çıkan Sinan Ateş suikasti iddianamesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız."

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Sinan Ateş hayatını kaybetmişti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddianamede cinayetin azmettiricisi olarak yer alan şüphelilerden Tolgahan Demirbaş'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal'dan Sinan Ateş'in adres, telefon, konum gibi kişisel bilgilerini alarak, saldırıyı gerçekleştiren Eray Özyağci'ye verdiği belirtildi.