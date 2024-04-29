Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı

Öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş soruşturması tamamlandı. Başsavcılık , 22 kişi hakkında ''tasarlayarak öldürme'' suçundan iddianame düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:36
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma bir  yıl 4 ay sonra tamamlandı. Başsavcılık, 22 kişi hakkında ''tasarlayarak öldürme'' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ankara Başsavcılığı, 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Başsavcılık, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan 22 kişi hakkında iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame, Ayhan Bora Kaplan Davası'na da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı. 


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