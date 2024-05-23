Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisine yönelik “İmamoğlu, gazetecileri memleketine PR yapmak için götürmedi. Gazetecileri toplayıp memleketine götürse, kendisi için PR yapsa, parti için bir şey yapsa harcanan bu para eleştirilir. Ama İstanbul için, Türkiye için bir şey yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 22:01
Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Roma’ gezisine yönelik açıklama yaptı. 

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuşan Özel şunları söyledi: 

"İmamoğlu, gazetecileri memleketine PR yapmak için götürmedi. Gazetecileri toplayıp memleketine götürse, kendisi için PR yapsa, parti için bir şey yapsa harcanan bu para eleştirilir. Ama İstanbul için, Türkiye için bir şey yapıyorlar. Aslında bu Avrupa Oyunları için protokol imzalanması ama bir yandan da olimpiyatlar için büyük bir lobicilik çalışması. Burada bu meseleyi böyle görmek lazım. İstanbul'un ve Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar.”

"İSTANBUL İÇİN LOBİ FALİYETİ..." 

Özel, katılımın yüksek tutulması için gazetecilerin belediye tarafından götürülmesinin yadırganmaması gerektiğini belirterek, "Katılım düşecekse İstanbul ve Türkiye için bir lobicilik faaliyeti olduğu için bu masrafların karşılanması bugünkü şartlarda anlaşılabilir. İnşallah Türkiye'de gazetelerin kendi masraflarını karşıladıkları, gazetecilerin de 'kurumum karşılamazsa takip etmem bu geziyi' diyebildikleri günlere gelebiliriz" dedi.

“BİLGİLENDİRİLME KISMINI ÖNEMSEDİM”

28 Şubat davası hükümlüsü generallerin kalan cezalarının affedilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın CHP'yi bilgilendirdiğini belirten Özel, "Bilgi verme kısmını çok önemsedim. Hasan Doğan'a teşekkür ettim. Nazik bir davranış. Ben iki taraf arasındaki diyaloğun sonuç verdiğinin bilinmesini isterim" diyerek teşekkür etti. 

"OSMAN KAVALA KONUSUNDA İNİSİYATİF ALINABİLİR"

28 Şubat affı kararı sonrası ikinci beklentisinin Osman Kavala'nın serbest kalması olduğunu dile getiren Özel, "Bu konuda inisiyatif alınır veya yargının normal kararlar almasına sebebiyet verilebilir. Adalet Bakanlığı'nın orada 'kanun yararına bozma' gibi bir şeyden bahsediliyor. Öyle bir adım atılırsa ve bundan haberdar olursak ben hem Cumhurbaşkanına hem de katkı sağlayan herkese teşekkür etmekten geri durmam" diye konuştu. 


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