Özgür Özel Soma'dan seslendi: 'Madencilere verilen sözler tutulmadı'

CHP lideri Özgür Özel, Manisa Soma'da halk buluşmasında açıklamalarda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 14:09
Özgür Özel Soma'dan seslendi: 'Madencilere verilen sözler tutulmadı'
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CHP lideri Özgür Özel, Manisa Soma'da halk buluşmasında konuşuyor.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Madenci kardeşim diyor ki biz iki asgari ücret alıyorsak bugün senin sayende alıyoruz. Allah senden razı olsun. Diyor ki iki gün hafta tatili olduysa senin sayende Allah razı olsun diyor. Ben de diyorum ki Soma faciasından sonra hep birlikte geldik, kaymakamlığın önünde oturduk. Kalkmadık taa Ankara’dan heyetler gelene kadar. Sözleri aldık, o sözler tutulana kadar Meclis’i kapattırmadık. Madencilere verilen sözler kısmen tutuldu. Ancak madenlerin güvenli olması, madenlerin güvenli olmadan açılmamasına yönelik sözlerin çok azı tutuldu ama o günden bugüne Türkiye’nin dört bir yanında, Ermenek’ten başlayarak en son İliç’e kadar yine madenciler emeklerinin karşılığını almak yerine hayatlarını veriyorlarsa eğer bu ülkede madencilerin ve emekçilerin daha verecek çok mücadelesi, yürüyecek çok yolu ve hep beraber elde edecek çok kazanımları olduğunu gösterir.

Seçim akşamı kimseyi susturmayacağım. Soma’ya halkçı belediyeciliği getireceğiz.Bu seçim akşamı bütün Türkiye Soma ve Manisa’yı konuşacak. Ben Özgür Özel olarak, Sercan Okur’a kefilim. Yanındayım, arkasındayım. Siz de yanında olun. Ona bu seçimi siz kazandıracaksınız.

AYRINTILAR GELİYOR...


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