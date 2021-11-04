Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya meydan okudu

04 Kasım 2021 Perşembe, 16:27

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Batman'da esnafı ziyaret etti. Batman Üniversitesi Merkez Kampusu'nda öğrenci kulüplerinin stantlarını gezen Özel, İçişleri Bakanı Süleman Soylu'ya meydan okudu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Muş'ta yaptığı "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" açıklamasına gönderme yapan Özel, "Süleyman Soylu kendi güvendiği ankete güveniyorsa hodri meydan. Erken seçim olsun, yapamaz." dedi.

Özel, “Hadi yiğitsen açıkla, yüzde 15,5 şimdi yalandan bir anket yapmaya başlar. Bütün anketlerde aksineyken yalanın buçuklusunu söyleyeyim diyen, ‘inanan olur’ diye söyleyen Süleyman Soylu, varsa cesaretin hani çok üst perdeden konuşuyorsun ya herkesi tehdit ediyorsun ya hadi bakalım koy sandığı çık karşımıza." ifadelerini kullandı.

Özel şunları söyledi:

"Erken seçim ne zaman? Biz dünden razıyız ama erken seçim ne zamanı cevaplamaktan yorulduk. İktidar korktuğu için erken seçim yapamaz. Süleyman Soylu kendi güvendiği ankete güveniyorsa hodri meydan. Erken seçim olsun, yapamaz. Yalanın buçuklusunu söylesem inanıyorlar demiş Süleyman Soylu, yüzde 15,5 öndeyiz diyor, anketi gösteremiyor.

Hadi yiğitsen açıkla, yüzde 15,5 şimdi yalandan bir anket yapmaya başlar. Bütün anketlerde aksineyken yalanın buçuklusunu söyleyeyim diyen, ‘inanan olur’ diye söyleyen Süleyman Soylu, varsa cesaretin hani çok üst perdeden konuşuyorsun ya herkesi tehdit ediyorsun ya hadi bakalım koy sandığı çık karşımıza. Geçen sene bütçede' Ohh oh' yapıyordun ya şimdi sana ohh muhalefete düşüyorsun ohh, iktidarı kaybediyorsun ohh, herkes rahat nefes alacak Süleyman Soylu."