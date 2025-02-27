Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu başkanlarla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin cumhurbaşkanlığı önseçim adayı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti genel merkezinde il başkanları ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu başkanlarla görüştü
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 18:24

CHP’nin “Gel, Seç, Tarihe Geç” sloganlı önseçim toplantısının ardından CHP Lideri Özel, cumhurbaşkanlığı önseçim adayı İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Özel’e toplantıda, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek eşlik etti. Özel ve İmamoğlu burada; il başkanları, il belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı olarak yapılan belediye başkanları toplantısında Özel, katılımcılara hitap etti.

İl örgütleriyle gerçekleştirilen toplantıda ise Genel Başkan Yardımcısı Zeybek ile İmamoğlu konuşma yaptı.  


Etiketler: #aday #başkan yardımcısı #Cumhurbaşkanlığı

İlgili Haberler

Son dakika... Özgür Çelik'ten 'Beykoz' tepkisi: 'Onların amacı gerçek gündemin üzerini kapatmak'

Son dakika... Özgür Çelik'ten 'Beykoz' tepkisi: 'Onların amacı gerçek gündemin üzerini kapatmak'
Erdoğan'ın tehdidinin ardından... MSB'den 'Özgür Özel' açıklaması: 'Tüm yasal haklar kullanılacak'

Erdoğan'ın tehdidinin ardından... MSB'den 'Özgür Özel' açıklaması: 'Tüm yasal haklar kullanılacak'
Özgür Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt: 'CHP'nin bir tane üyesini bile korkutamazsın, hodri meydan!'

Özgür Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt: 'CHP'nin bir tane üyesini bile korkutamazsın, hodri meydan!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler