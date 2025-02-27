Özgür Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt: 'CHP'nin bir tane üyesini bile korkutamazsın, hodri meydan!'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:35

Güncelleme: 27.02.2025 - 14:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "CHP’nin Cumhurbaşkanlığı önseçim adayı" olarak tanıtıldığı "Gel, Seç, Tarihe Geç" ön seçim toplantısı CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi.

İmamoğlu'nun açıklamasından sonra kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçti.

ERDOĞAN'IN "AYAĞINI DENK AL" TEHDİDİNE YANIT

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz” sözlerinin ardından ilk kez konuştu.

Erdoğan'a kürsüden yanıt veren Özel, "Beni de, CHP'nin bir tane üyesini de korkutamazsın, hodri meydan!" dedi.

Erdoğan'a "Beyefendi, ikimiz de birer koltukta oturuyoruz" diyerek seslenen Özel, "Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur. Değerlidir, ne kadar değerini bildiğiniz, o koltuğu ne hale getirdiğiniz ortadadır ama bir diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur, onun koltuğudur" dedi.

Özel, açıklamasında, "Tanktan, toptan değil, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan, bir memleketi kurtaran bu Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da, bir tane üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR AN YAŞIYORUZ"

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

* Partimizi geçen yıl 47 yıl sonra birinci parti yapmanın onurunu duyduk. Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Geçen yıl bunun henüz başlangıç olduğunu söylemiştik.Bugün de en nihai adımı atmak için yine tarihi bir an yaşıyoruz.

* İstanbul'a seçim sonrası Osmanlı tokadı atmak isteyenler milletin tokadıyla karşılaştı. Bir yandan maliyeye ve SGK'ya verilen talimat, bir yandan İstanbul'a atanan aparat, aynı anda da İstanbullu başkanlara kayyım atayarak, onları tutuklayarak, göz korkutmaya çalışarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hiçbir zaman yenemediklerini yenmeye çalışıyorlar. Bir de diyor ya; 'Biz de sonsuza kadar bu koltukta oturmayacağız, hak vaki olunca gideceğiz.' Yok onu da yapmasaydın. Gerçekten inanılır gibi değil.

"PARTİNİN ÖNÜNE TANK MI YOLLAYACAKSIN?"

* 'Ayağını denk al' diyor bize. Hodri meydan! Ne göndereceksin, partinin önüne tank mı göndereceksin? Yoksa ilişki içinde olduklarının, ilişki içinde olduğu mafyaları üzerimize mi saracaksın? Erdoğan'a sesleniyorum, ikimiz de bir koltukta oturuyoruz. Ama bir koltuk, Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığının koltuğudur. Tanktan, koltuktan değil, hakkındaki idam fermanından korkmadan bir memleketi kuran Atatürk'ün partisinin genel başkanının koltuğudur. Beni de, CHP'nin bir üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan!

* O yüzden, bu salon gibi Türkiye'de kampanyayı başlattığımızda 1,5 milyon, şimdi 1 milyon 600 bin hedefine ulaştığımız bütün üyelerimiz ayaktadır. Önümüzdeki 23 Mart günü hep beraber erkenden kalkmaya, sandıklara koşmaya, tarihte görülmemiş ilk kez yapılan Cumhurbaşkanlığı ön seçimini, yani ülkeyi yönetecek kişiyi bugünkü anayasaya göre belirlemek üzere ön seçime koşacak milyonlar, bütün Türkiye'ye umut, bütün korkuların kırılmasına, umudun yeşermesine o gün hep birlikte sahip çıkacaklardır. O gün oylarıyla arkalarında duracakları ve o gün cisimleşecek olan Cumhurbaşkanı adayımız biraz önce ifade ettiği şekliyle görevi Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak için hepimizde olan vazifeyi hepimiz adına yapacak kişidir.

"ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAK BİR CUMHURBAŞKANI SEÇMEYE GİDİYORUZ"

* Bundan sonra ona saldırmak, onu engellemeye çalışmak, onu siyasetten men etmek, hapis etmek, bunlar artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu ülkenin kurucu partisinin milyonlarca üyesinin, on milyonlarca bu memleketin evladı adına üstlenecekleri bir sorumluluk, verecekleri görev, o görev arkasında duracak da gelecek dönemde, cumhuriyetin ikinci yüz yılında yapılacak ilk seçimde gazinin koltuğunu devralacak bir Cumhuriyet Halk Partilidir. Onun için, onun için biz, biz 23 Mart günü adayımızı belirlediğimizde yoksul çiftçiye "Al ananı da git!" diyen sonuncusuna benzeyen değil, "Çiftçi, köylü milletin efendisidir." diyen birincisine örnek alan bir cumhurbaşkanı seçmeye gidiyoruz.

* Seçimden önce "Gerekirse yılda dört kez asgari ücreti güncelleriz." deyip o oyları aldıktan sonra asgari ücretliye bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmayıp onu sefalete sürükleyen değil, emekçinin hakkını kendi evlatlarının hakkı gibi gözetecek bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeye gidiyoruz. Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, "Ne ölüme ne dirime gelsin." diyen adama dirisinde bizzat gidip cenazesine beş bakan yollayan bir cumhurbaşkanı değil Atatürk'e, kurucu değerlerine, onun emanetine yürekten bağlı bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeye gidiyoruz.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ MECLİS'E SOKACAK BİR CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ"

* Edirne'deki esnafa "Sınırdan geçip de gelirler." diye bekleyip öğlen saatlerinde levayla siftah yaptıran, pandemide verdiği kredi faizini milyarderler için sabit tutarken kendisi için üç katına çıkaran, o gün verdiği krediye bugün faiz arttıran bir cumhurbaşkanı değil, kendisi de esnaflıktan gelen, kendisi de sokaktan gelen, esnafın derdini bilen, yoksulun derdini bilen, veresiye defterini bilen, gözünün içine baktığında karşısındakinin halinden anlayan bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeye gidiyoruz. "Bekar kadınlar sahiplendirmek lazım." diyenlerle iktidarı için ittifak yapan değil, ilk atacağı imza ile İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar meclise yollayacak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeye gidiyoruz.

"TÜM MİLLETE BİR KEZ DAHA SESLENMEK İSTİYORUM"

* Rakiplerini, rakiplerini mertçe, cesaretle yarışarak yenmeye çalışacak, rekabet edecek, kazanırsa mertçe kazanacak, kaybederse olgunlukla karşılayacak bir cumhurbaşkanı aradığımız için rakiplerine karşı savcılar, aparatlar görevlendiren, rakiplerinin yoksula içirdiği çorbanın, yeni doğan çocuğun altına bağladığı bezi veren belediye başkanlarının parasını haczeden değil, bu milletin dertlerini bilen, bu dertleri çözmek için partizanlık yapmayan, geçmişle hesaplaşmak değil gelecek için tüm, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm Türkiye ile kucaklaşabilecek olan, 5 yıl önce kendisine oy vermemiş muhafazakar kadınların 5 yıl sonra Sultangazi sokaklarında arabanın önüne atlayıp cebinden anne kart çıkarıp, bebesi bir kolunda, çantası bir kolunda kendisine kalp yapabildiği birini cumhurbaşkanı yapmak için sandık başına gidiyoruz.

* Bugün kurduğumuz sandık Türkiye'nin ihtiyacı olan o büyük sandığın öncüsüdür. Ama o sandığı getirecek olan da, o sonucu doğuracak olan da bizlerin kararlılığıdır. Bu yolculukta ben de tüm millete bir kez daha seslenmek istiyorum. Cuma günü akşam saatlerine kadar partilerimiz 973 ilçede açık. Yetiştiremediğimiz üye kayıtlarına devam ediyoruz. Online kayıtlardaki 40 kata yakın artıştan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

"GEL, SEÇ, SEN DE TARİHE GEÇ"

* Cuma günü akşamına kadar bize katılmalarını, bize, bizimle birlikte bu büyük yolculuğa katılmalarını bekliyoruz. Ancak 28 Şubat'tan sonra da bu partiye telefonlar geliyor. "2 Mart doğumluyum, ne yapabilirim?" 28 Şubat'tan sonra da hem yaşı gelenleri hem de bugünlerde eli ermeyip bu demokrasi şöleninde "Ben de oy vermeliydim." diyenleri baba ocağına katılmaya devam etmeye çağırıyoruz. Çünkü bizim süreçlerimiz, alacağımız kararlar, bundan sonra milletimizin önüne ne sunacaksak hiç birisi bütün üyelerimizin hep beraber ayağa kalktığı, okullara koştuğu, görev yaptığı, sahip çıktığı bu güçlü süreçten farklı olmayacak.

* Onun için biz baba ocağının kapısını açık tutmaya, bize katılanlarla birlikte hatta katılamayanların da temsilcileri olarak o katılmış olanları hep birlikte bu büyük yolculuğa davet ediyoruz. Bu yolculukta sen de bize katıl, CHP'ye üye ol, Türkiye'nin aydınlık yarınları için 23 Mart'ta gel, seç, sen de hep birlikte tarihe geç diyoruz.