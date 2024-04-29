Yerel seçimler sonrası ilk: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:51

Güncelleme: 29.04.2024 - 16:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi 15.50 sularında Çayyolu'ndaki konutunda başladı, 16.40 civarında sona erdi.

Söz konusu görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

AÇIKLAMA YAPILMADI

İki liderin görüşmesinin ardından herhangi bir basın açıklaması yapılmadı.

NELER KONUŞULDU?

31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonrası ilk kez bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli’nin ilk gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyordu.

Erdoğan-Bahçeli zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le yapması beklenen görüşmenin de ele alınması bekleniyordu.

Görüşmede güncel iç ve dış politika konusunda iki ismin fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyordu.

Öte yandan mekli maaşları, atanamayan öğretmenler konularının da gündeme gelmesi beklentiler arasında yer alıyordu.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı, Bahçeli'yle en son ocak ayında görüşmüştü.