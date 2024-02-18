Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım
Adaylığı tartışmalara neden olan Lütfü Savaş’ın ismi belediye başkanlarını tanıtım toplantısında anons edilmedi. Bunun ardından eşi Nazan Savaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı.
Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı.
Göz Atın
Olayın ardından Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” notuyla paylaştı.
Yolumuza devam ediyoruz. H ATA Y #hatayiçinLütfüSavaş pic.twitter.com/y0OM4xM0X3— Nazan Savaş (@drnazansavas) February 18, 2024
Herhangi bir CHP logosu ya da amblemi olmadan yapılan paylaşımda parti isminin de geçmemesi dikkat çekti.
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