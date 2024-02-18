Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım

Adaylığı tartışmalara neden olan Lütfü Savaş’ın ismi belediye başkanlarını tanıtım toplantısında anons edilmedi. Bunun ardından eşi Nazan Savaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 20:48
Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı. 

Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı.

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Olayın ardından Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” notuyla paylaştı.

Herhangi bir CHP logosu ya da amblemi olmadan yapılan paylaşımda parti isminin de geçmemesi dikkat çekti. 


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