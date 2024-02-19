Özgür Özel’den ‘Hatay’ açıklaması: Lütfü Savaş’ın adaylığı devam edecek mi?
CHP lider Özgür Özel, Hatay adayı Lütfü Savaş hakkında “Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, NOW canlı yayınında soruları yanıtladı.
Aday gösterildiği andan itibaren tartışmalara yol açan Lütfü Savaş konusunda konuşan Özel, şunları söyledi:
Göz Atın
“Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü ise son anketi yaptık. Elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor.
Birazdan Lütfü Savaş’la konuşacağım. Bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Biz bunu yapmak için üzerimize düşeni yapacağız. Önümüzde 36 saat var.”
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