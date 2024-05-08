Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'

Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:34

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:17

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu.

Grup divanında, yeni seçilen Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu’nun yer aldığı toplantıyı izlemek için İYİ Parti’nin 81 il başkanı Ankara’ya geldi.

İYİ Parti’nin grup toplantısına kongrede aday olan Koray Aydın ve Tolga Akalın katılmadı.

Öte yandan kongre sürecinde Koray Aydın’ı destekleyen eski grup başkanvekili Erhan Usta, yeni grup başkanvekili Turhan Çömez’i iktidara yakın isim Taha Hüseyin Karagöz ile fotoğraf paylaştığı için eleştiren Lütfü Türkkan da grup toplantısına katılmadı.

AKŞENER’E TEŞEKKÜR ETTİ, ‘GİDENLERE’ ÇAĞRI YAPTI

Sözlerine önceki genel başkan Meral Akşener'e teşekkür ederek başlayan Dervişoğlu, "Ben sadece bir makamı, kürsüyü, koltuğu devralmadım. Bir bayrak teslim aldım" dedi.

Parti içinde yersiz tartışmaların anlamı olmadığını kaydeden Dervişoğlu, partisinden ayrılan isimlere çağrı yaptı.

Dervişoğlu, "7 yıllık siyasi hareketimiz içerisinde mücadele etmiş, partisinden ayrılmış yol arkadaşlarıma sesleniyorum, İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin küslükleri sonlandırılalım ve mücadelemize devam edelim" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASAYA KAPIYI KAPATTI

Devamında iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara dikkat çekerek yeni anayasa tartışmalarına tepki gösterdi.

İktidar partisinin mevcut anayasaya uymadığını kaydeden Dervişoğlu, "Erdoğan'ın müflis ve batık gemisinden bir filika bulup kurtulma gündemidir. Yeni Anayasa tartışmalarının iktidar tarafından gündeme getirilmesindeki asıl amaç Erdoğan için yeni bir adaylık yolu açmaktır" dedi.

Dervişoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

"İktidar tarafından ülke gündemine dayatılan yeni anayasa tartışmaları, Türkiye’nin değil Erdoğan’ın ve varlıklarını Sayın Erdoğan’ın varlığına armağan etmiş çevresine gündemidir. Sayın Erdoğan'ın müflis ve batık gemisinden bir filika bulup kurtulma gündemidir. Yeni anayasa Türk milletinin ihtiyaçlarına yönelik değildir. Sayın Erdoğan'ın siyasi ikbaline ve ölene kadar Cumhurbaşkanı olmasına dair takviye çabasıdır."

Dervişoğlu, yeni anayasa ile ilgili herhangi bir görüşmede yer almayacaklarını kaydetti.

SİNAN ATEŞ İDDİANAMESİ: ‘YA ADALET, YA KIYAMET!’

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösteren Dervişoğlu, "16 ay süren bir soruşturmanın neticesi 146 sayfalık bir hatır senedi. İddianame değil, hukuk tarihimizin çamur belgesi. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun!" diye konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

*DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞTIR"

*Ben sadece bir koltuğu, kürsüyü devralmadım. Memleketimize İYİ Parti'nin projeleri sunmak için bir bayrak teslim aldım; bu bayrağı daha da yükseklere taşıyacağız. İYİ Parti hangi amaçla kurulduysa bugün de o noktadadır. Türk milletini meydana getiren her bireyin bugün ve gelecekte insanlık ailesinin en mutlu üyesi olması bizim birinci önceliğimizdir. İnsanımızın, vatandaşlığından ve insan olmaktan gelen devredilemez, kısıtlanamaz haklarının önüne hiçbir engelin konulmadığı; ülkesinin bütünlüğü, milletinin refahını isteyen hiçbir vatandaşımızın sesinin kısılmadığı, bastırılmadığı bir Türkiye istiyoruz. Bizim beklentimiz budur.

*Biz Türk milleti olmakla mutlu olmayı, Türk milletine mensup olabilmekle mutlu olabilmeyi birbirine bağlamış eşsiz bir zihnin; Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türküm' diyen ifadesini vatandaşlığın temeli olarak kabul edenleriz. Değişen hiçbir şey olmamıştır. Koray Aydın ağabeyim, Tolga Akalın da kardeşimdir.

İYİ PARTİ’DEN AYRILANLARA ÇAĞRI

* Açık bir çağrıda bulunmak istiyorum; 7 yıllık siyasi hareketimiz içerisinde büyük mücadeleler vermiş, şu ya da bu sebeple partimizle yollarını ayırmış ama bizlerle olan gönül ve ülkü bağını asla kaybetmemiş dava ve yol arkadaşlarıma sesleniyorum; İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin, yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım, küskünlükleri sonlandıralım. Gelin haklıya hakkını birlikte teslim edelim ve mücadelemize daha güçlü bir şekilde devam edelim. Hep birlikte mavi gökü çadır, güneşi bayrak eyleyelim.

ANAYASA TARTIŞMALARINA SERT YANIT

* Yeni anayasa arayışları, Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değildir. Bilakis, Sayın Erdoğan’ın siyasi ikbaline ve yeniden adaylık talebine, aslında “Ölene kadar cumhurbaşkanı olmasına” dair gaflet dolu bir ikmal ve takviye çabasıdır.

* Milletin cebini yakan enflasyon durdurulamazken; Ayda on bin lira ile “sürün” denilen emeklinin evinde tencere kaynamıyorken, yaşıtlarından bir gün sonra işe başladığı için kusura bakma sen “on yedi yıl sonra emekli olacaksın” denilenlerin gelecekleri mevzu bile edilmiyorken, memuru, işçisi, ek hesaptan para çekip evine ekmek götürmeye; kredi kartının asgari borcunu da başka bir kredi kartından ödemeye çalışırken; öğrencisi KYK bursuyla hayatta kalma mücadelesi verirken; İşsiz genci bir imkân bulup başka ülkelere kaçmak isterken yeni anayasadan bahsediyoruz. Hukuksuz bir ülkede adaletsiz bir düzende ekmeksiz bir millete “yeni anayasa demek” abesle iştigaldir. Ve ancak, “Ekmek bulamıyorsanız anayasa yiyin” demektir.

“İYİ PARTİ BU SENARYODA YER ALMAZ”

*Şimdi bir kez daha, Erdoğan’ın şahsi siyasi kariyerine hizmet etmek amacıyla, Anayasa değişikliği senaryosuna bir figüran aranıyorsa İYİ Parti, böyle bir senaryonun içinde olmayacaktır. Türk milleti de, Hiçbir şahsi ikbalin figüranı yapılamayacaktır. Anayasa değişiklik çalışmalarına ilişkin Kim, kimle ne görüşmesi yaparsa yapsın, ister ziyaret, ister iadeyi ziyaret fark etmez. Amaçları, isterse de ticaret olsun! İYİ Parti gerekirse tek başına, yeni bir “Erdoğan Anayasasına” karşı sonuna kadar mücadele verecektir. Tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir anayasa değişikliği teklifini, konuşmaya değer dahi bulmayız. Parlamenter sistemin önünü açacak düzenlemelere bakışımız da bellidir.

“TARTIŞMAYA DAHİ LÜZUM GÖRMÜYORUZ”

* Yeni anayasa içeriğine dair Sayın Erdoğan Bugüne kadar tek bir şey söylemiştir. “Milletin çeşitliliğini referans alan bir anayasa” yapacaklarını ifade etmiştir. Çünkü yarattığı Fiili durumlardan meşruiyet devşirmeye alışkın Erdoğan, ülkeye doldurduğu fiili kaçak nüfusuna kılıf arama derdindedir. Biz bu filmi daha önce de gördük millet tanımı değişsin, Türklük tanımı değişsin sonrası malum… Karşınızda İYİ Parti’yi bulursunuz.

*Onun kurucu ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz! Milli ve üniter devletten taraf olan bir siyasi parti olarak; “milletin çeşitliliği” gibi ucube bir kavram üzerinden, Yeni bir anayasa çalışmasını tartışmaya dahi lüzum görmüyoruz.

‘YENİ MÜFREDAT’ TEPKİSİ

*Sabrımızı sınayan rezaletler, aklımızla alay eden garabetler bir türlü bitmek bilmiyor. 22 yıllık AK Parti iktidarında tam 9 kez Milli Eğitim Bakanı atandı. Bu 9 bakanın hepsi de ne hikmetse ilk işleri olarak müfredata el attılar. Her yeni atanan bakanın yaptığı yeni müfredatta mavi gözlü bozkurtumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri satırdan silindi.

* Cumhuriyet tarihimizin sayfaları yırtıldı. Her değişikle bir matematik formülü daha çıkartıldı. Bir bilimsel kuram daha sansüre uğrayıp okullardan atıldı. Milli Eğitim programları tıpkı Milli Savunma politikaları gibidir; bırakın bakandan bakana, iktidar değişikliğinde bile temel hedef asla değişmez ve değişmemelidir. O yüzden iki bakanlığın isminin önünde 'milli' kelimesi vardır.

SİNAN ATEŞ İDDİANAMESİ

* 16 ay süren bir soruşturmanın neticesi 146 sayfalık bir hatır senedi. İddianame değil, hukuk tarihimizin çamur belgesi. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun! Sinan Ateş şehit edildiğinde tabutunun başında ben vardım. Diyoruz ki ya adalet, ya kıyamet!