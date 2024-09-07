Özgür Özel: Yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum

Yayınlanma: 07.09.2024 - 17:51

Güncelleme: 07.09.2024 - 17:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mezuniyet törenlerinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' slagonı atan genç teğmenleri hedef gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Özel "Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin" dedi.