Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 12:21
Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile görüştü.

Özel, Bizakis'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

CHP lideri Özel’e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.


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