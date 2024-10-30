Özgür Özel saat verdi, çağrı yaptı: 'Tüm İstanbulluları Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum'
CHP lideri Özgür Özel, Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine yaptığı paylaşımda yarın saat 16.00'da tüm İstanbulluları Esenyurt Belediyesi'nin önüne davet etti.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm İstanbulluları Esenyurt Belediyesi'nin önüne davet etti.
Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:
"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır.
Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir.
Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz.
Bu şartlar altında 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacağımızı ilan ettiğimiz Antalya Kampını iptal ederek, Milletvekillerimizi İstanbul’a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım.
Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz.
Parti Meclisimizi ise 3 Kasım PAZAR günü yine İstanbul'da toplayacağız.
Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum."
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