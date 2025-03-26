Özgür Özel'den AKP'ye 'şarkılı' gönderme: 'Gencecik arkadaşlarımızı tutuklayan korkak rejimin sahiplerine...'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane mitingleri ve yurt genelindeki protestolar devam ediyor.

Saraçhane'deki mitingleri ise dün akşam itibarıyla sona erdi.

ÖZEL, SARAÇHANE'DE HALKA SESLENDİ

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de son toplanan kalabalığa seslendi, ayrıca yeni miting adresini açıkladı.

Özel, "Cumartesi Maltepe, saat 12 uygun mu? 12 iyi mi? Değerli vatandaşlarımız, Saraçhane‘de yaklaşık 300 bin kişiyle yaptığımız açık oylama, açık seçim sonuçlarına göre, bayram demeden Ekrem Başkan ve irademize sahip çıkmak milyonlar olup Maltepe’ye atmak üzere Cumartesi günü saat 12:00’de Maltepe’de buluşuyoruz" dedi.

AKP'YE ŞARKILI GÖNDERME

CHP lideri Özel, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, Saraçhane'den görüntüler paylaştı.

Fonda Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısının yer aldığı videoya Özel, "Bu şarkıyı gencecik arkadaşlarımızı gözaltına alan, tutuklayan, hapishanelerde yer bırakmayan, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanının bileğini bükemeyeceğini bildiği için bileğini kırmaya çalışan bu korkak rejimin sahiplerine yolluyoruz!" notunu düştü.