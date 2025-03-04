Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki: 'O sandığı milletin önüne getireceğiz'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına "Hangi bedeli ödememiz gerekirse gereksin, o sandığı milletin önüne getireceğiz ve ülkemizin üstüne karabasan gibi çöken bu darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
27 Şubat'ta sabaha karşı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, günler süren gözaltı sürecinin ardından dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Köseler'in tutuklanmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi.
Özel, Köseler'in tutuklanmasına karşı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:
"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in dört gün gözaltında tutulduktan sonra siyasi bir kararla tutuklanması, iktidarın niyetinin adaleti katletmek olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Beykoz’da her iki kişiden birinin oyuyla seçilen, adresi belli, 65 yaşındaki seçilmiş belediye başkanını, ailesinin yanında saat 04.00'te gözaltına aldırmak, yıldırmak için dört gün gözaltında tutmak ve kaçma şüphesi yokken tutuklatmak siyasi bir tercih ve basiretsiz bir güç gösterisidir.
İktidar, Türkiye’nin dünyadaki itibarını ve güvenilirliğini yerle bir eden hukuksuz uygulamalarla, en büyük zararı güzel ülkemize vermektedir.
Biz, adaleti her gün biraz daha çürüten, kendinden olmayan herkese düşman hukuku uygulayan bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız.
Hangi bedeli ödememiz gerekirse gereksin, o sandığı milletin önüne getireceğiz ve ülkemizin üstüne karabasan gibi çöken bu darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz."
Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in dört gün gözaltında tutulduktan sonra siyasi bir kararla tutuklanması, iktidarın niyetinin adaleti katletmek olduğunu bir kez daha göstermiştir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 3, 2025
Beykoz’da her iki kişiden birinin oyuyla seçilen, adresi belli, 65 yaşındaki seçilmiş…
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