Özgür Özel'den Alperen Şengün için All-Star oylamasına destek çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "NBA’de Houston Rockets formasıyla göğsümüzü kabartan bir sezon geçiren Alperen Şengün’ü All-Star oylamasında desteklemek için tam zamanı" diyerek sosyal medya kullanıcılarına çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 21:04
Özgür Özel'den Alperen Şengün için All-Star oylamasına destek çağrısı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alması için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

Özel'in bu akşam X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

"NBA’de Houston Rockets formasıyla göğsümüzü kabartan bir sezon geçiren Alperen Şengün’ü All-Star oylamasında desteklemek için tam zamanı. Çünkü bugün verilen her bir oy 3 oy yerine geçiyor... Herkesi http://on.nba.com/allstarvoting4 linkinden Alperen için oy vermeye davet ediyorum."


Alperen Şengün Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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