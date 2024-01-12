Özgür Özel'den Alperen Şengün için All-Star oylamasına destek çağrısı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 21:04

Güncelleme: 12.01.2024 - 21:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alması için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

Özel'in bu akşam X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"NBA’de Houston Rockets formasıyla göğsümüzü kabartan bir sezon geçiren Alperen Şengün’ü All-Star oylamasında desteklemek için tam zamanı. Çünkü bugün verilen her bir oy 3 oy yerine geçiyor... Herkesi http://on.nba.com/allstarvoting4 linkinden Alperen için oy vermeye davet ediyorum."