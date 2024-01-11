Özgür Özel'den Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür

Yayınlanma: 11.01.2024 - 19:58

Güncelleme: 11.01.2024 - 19:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozkırın ortasında bir cennet, Anadolu'da bir Avrupa kenti yaratan, 25 yıl büyük bir özveriyle yönettiği Eskişehir'i bugünkü haline getiren ve bayrağı 54 yaşında bir kadın adaya Sayın Ayşe Ünlüce'ye devreden hocamız Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükerşen'in bundan sonra bir elinin Eskişehir'de bir elinin de Türkiye'deki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarının üzerinde olacağını belirten Özel, birlikte çalışmaya ve engin tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bozkırın ortasında bir cennet, Anadolu'da bir Avrupa kenti yaratan, 25 yıl büyük bir özveriyle yönettiği Eskişehir'i bugünkü haline getiren ve bayrağı 54 yaşında bir kadın adaya Sn. Ayşe Ünlüce'ye devreden Hocamız @Y_Buyukersen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.



Yılmaz… pic.twitter.com/3qijHDVpi6 — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 11, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklarken, Eskişehir'de önemli bir gelişme yaşanmıştı.

25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı. Ancak Büyükerşen'in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce'ye destek verdiği belirtilmişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nin (PM) de onayıyla Ayşe Ünlüce, CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.