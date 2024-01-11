Özgür Özel'den Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart seçimleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çekilen ve Ayşe Ünlüce'ye destek veren mevcut belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 19:58
Özgür Özel'den Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozkırın ortasında bir cennet, Anadolu'da bir Avrupa kenti yaratan, 25 yıl büyük bir özveriyle yönettiği Eskişehir'i bugünkü haline getiren ve bayrağı 54 yaşında bir kadın adaya Sayın Ayşe Ünlüce'ye devreden hocamız Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükerşen'in bundan sonra bir elinin Eskişehir'de bir elinin de Türkiye'deki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarının üzerinde olacağını belirten Özel, birlikte çalışmaya ve engin tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

CHP 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklarken, Eskişehir'de önemli bir gelişme yaşanmıştı.

25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, 2024 yılındaki seçimlerde de adaylığını açıklamıştı. Ancak Büyükerşen'in son anda adaylıktan çekildiği ve Ayşe Ünlüce'ye destek verdiği belirtilmişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nin (PM) de onayıyla Ayşe Ünlüce, CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.


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