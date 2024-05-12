Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda "Şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:21
Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (12 Mayıs) kutlanan Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesapları aracılığıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: 

"Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."



anneler günü haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Özgür Özel haberleri

İlgili Haberler

Ünlü isimlerden Anneler Günü mesajları

Ünlü isimlerden Anneler Günü mesajları
Anneler Günü'nde adalet bekleyen anneler: 'Anneler ağlamasın ben adaleti herkes için istiyorum'

Anneler Günü'nde adalet bekleyen anneler: 'Anneler ağlamasın ben adaleti herkes için istiyorum'
Yeni anne olan Gonca Vuslateri'den 'Anneler Günü' paylaşımı

Yeni anne olan Gonca Vuslateri'den 'Anneler Günü' paylaşımı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Depreme dayanıksız diye boşaltıldı... PTT binasını satışa çıkardılar!

Depreme dayanıksız diye boşaltıldı... PTT binasını satışa çıkardılar!
Milli sporcularımızdan büyük başarı: Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa Şampiyonu!

Milli sporcularımızdan büyük başarı: Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa Şampiyonu!
Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’

Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’
Köpekleri boyayıp panda diye yutturdular…

Köpekleri boyayıp panda diye yutturdular…
Dünya Bankası’nın Türkiye’ye sağladığı 35 milyar dolarlık finansman ne için kullanılacak?

Dünya Bankası’nın Türkiye’ye sağladığı 35 milyar dolarlık finansman ne için kullanılacak?
11 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!

11 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!
Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?

Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?