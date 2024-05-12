Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda "Şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (12 Mayıs) kutlanan Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Özel, sosyal medya hesapları aracılığıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."
Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin #AnnelerGünü'nü kutluyorum. pic.twitter.com/Y6FamJRpM6— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 12, 2024
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