Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:21

Güncelleme: 12.05.2024 - 13:21

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (12 Mayıs) kutlanan Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesapları aracılığıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."



