Özgür Özel'den 'Anneler Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında "Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Özgür Özel'den 'Anneler Günü' mesajı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 11:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Mayıs Anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Özel, sosyal medya hesapları üzerinden annesi Rukiye Şükran Özel'le birlikte bir fotoğrafını da paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir.

Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.

Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."



Etiketler: #anneler günü #Özgür Özel #Rukiye Şükran Özel

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