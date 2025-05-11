Özgür Özel'den 'Anneler Günü' mesajı

Yayınlanma: 11.05.2025 - 11:37

Güncelleme: 11.05.2025 - 11:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Mayıs Anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesapları üzerinden annesi Rukiye Şükran Özel'le birlikte bir fotoğrafını da paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir.

Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.

Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."



