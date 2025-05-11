Özgür Özel'den 'Anneler Günü' mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında "Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Mayıs Anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özel, sosyal medya hesapları üzerinden annesi Rukiye Şükran Özel'le birlikte bir fotoğrafını da paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir.
Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.
Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."
Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 11, 2025
Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.
Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki… pic.twitter.com/Vu3ZGjOdDo
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