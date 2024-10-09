Özgür Özel'den 'ayağa kalkma' eleştirilerine net yanıt: 'Kaybediyorsam ben kaybediyorum...'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:50

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:50

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te işçiler direnişlerine devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtuluş Parkı'nda işçileri ziyaret etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Özel, "Makul bir heyeti Bakan ile birlikte kabul ederse, bugünkü programını bilmiyorum, uygun değilse Bakan Bey bir dinler ve kendisine bir bilgi verirse bu konuya bir çözüm gelsin" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN YAPTIRDIĞI ANKET

İşçileri ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Meclis'in açılışında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta karşılanmasına ilişkin eleştirilere ve partinin yaptırdığı ankete ilişkin konuştu.

Anket hakkında bilgi veren Özgür Özel, "O çalışma yaptırdığımız tutuma ülke genelinde yüzde 74'lük bir bir destek olduğunu, AK Parti-MHP seçmeninde yüzde 94'ün üzerinde, İYİ Parti seçmeninde yüzde 80'in üzerinde, CHP seçmeninde de yüzde 62'lik bir destek olduğunu, yüzde 38'in 'onaylamıyorum' dediğini söylüyor" dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Aynı ankette bu durumun gerekçesi ifade edildiğinde bu sefer bunu destekleyen CHP'lilerin oranı yüzde 62'den yüzde 72'ye çıkıyor. Bu benim çok beklediğim bir sonuç. CHP seçmenini üzme peşinde değiliz ama çok daha kötü bir sonuç da olabilirdi. Ayağa kalktığımız kişiyi, ülkeye 22 yıl boyunca bunları yaşatan kişi olarak değerlendirdiğinizde niye kalkılıyor diye düşünürüm."

"EN UFAK BİR PİŞMANLIĞIM YOK"

Eleştirilere ilişkin de konuşan Özel, "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı bakanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu görüldüğü için ve çekilen acılar, zulümler, sıkıntılar, madencilerin yaşadıkları iktidar medyasında yeterince anlatılmadığı için ve inanılmaz bir hegemonik bir dille iktidar medyası kendi seçmeninin duygularını manipüle ettiği için CHP ayağa kalkmadığında gittiği bir köy kahvesinde dışarı çıkmıyor. 'Siz bize ayağa kalkmıyorsunuz ki biz kalkalım' diye... Bu zorlukları hep konuştuk. Biz ayağa kalktığımızda sayın Erdoğan'ın şahsına değil, cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. buna karşı en ufak bir pişmanlığım yok" ifadelerini kullandı.

"UZLAŞMAK İÇİN AYAĞA KALKMADIK"

"Biz Erdoğan'la anayasa yapmak üzere ayağa kalkmadık, koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık, uzlaşmak üzere ayağa kalkmadık. Erdoğan'la mücadele ediyoruz, biz Erdoğan'la mücadelede ayaktayız zaten" diyen Özel, şunları söyledi:

"Biz Meclis'in açılışını yapmasına anayasal görevi nedeniyle gelen, son seçimlerde en çok oyu alarak cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçmenlerine ve makamına hürmeten ayağa kalktık. Bunun toplumda inanılmaz bir karşılığı var."

SON ANKETİ AÇIKLADI

CHP'nin yaptırdığı seçim anketini paylaşan Özel, "Bu parti 47 yıl sonra iktidar oldu. Çok uzun süre normalleşme adımları attığımızda birinci parti olma özelliğini korudu. Biz kendi içimize dönüp belli tartışmalara yoğunlaşıp normalleşme eleştirileri AK Parti, MHP, İYİ Parti seçmeninde partiye irtiba kaybettirdi. Eylül ayı anketinde, 9 anketin ortalamasına göre 3 puan öndeyiz. Niye 6 puan önde olmayalım? Bizim yaptırdığımız ankette 4.5 puan öndeyken şimdi 3 puan öndeyiz. Biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. İktidara yakın şirketlerin birinde 0.7 puan gerideyiz, diğerinde çok küçük bir farkla öndeyiz" ifadelerini kullandı.

"HESABI BEN VERECEĞİM"

'Normalleşme adımları' tartışması ve ayağa kalkma eleştirilerine dair Özel, "Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben ödeyeceğim. Arkadan saldıran birileri olursa da onlar da saldıracak arkadaşlar. Birinci ve ikinci genel başkanını, üçüncü genel başkanının nelerle karşı karşıya geldiğini herhes biliyor. Yaşananların anket sonuçlarının doğru irdelendiği takdirde CHP'ye fevkalade alan açan bir noktada olduğunu görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.