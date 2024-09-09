Özgür Özel'den, Ayşenur Ezgi'nin ailesine taziye telefonu
CHP lideri Özgür Özel, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi ile telefonda konuşarak taziye dileklerini iletti.
Partiden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Suat Eygi ve annesi Rabia Birden Eygi ile telefonla görüştü. Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'nin pek çok devletin gösteremediği cesareti göstererek haklı davalarında Filistin halkının yanında durduğunu belirterek, Eygi ailesine başsağlığı dileklerini iletti" denildi.
Etiketler: #Ayşenur Ezgi Eygi
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