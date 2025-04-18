Özgür Özel'den Bahçeli'ye bir çağrı daha: 'Bu ışığa katkı sağlayacaksa buyursun gelsin!'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün Gazetesi’nden Semra Kardeşoğlu ve BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Özel, ''Bütün muhalefet partilerine, demokratik siyasete doğrudan bir saldırı var. Buna karşı itirazın en güçlü zemini meydanlar. Barışçıl ama gitgide kalabalıklaşan, inatçı ve sürekli. İktidar muhalefeti parçalamak için elinden gelen her hamleyi yapıyor" dedi.

"BAHÇELİ" SORUSUNA YANIT

Özgür Özel, "Bahçeli, 'İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı, sahici delillerle dosyaya ilave edilmeli' dedi. Bahçeli’ye bu sözleri söyleten nedir? Gelen bu güçlü tepki mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bahçeli'nin ifadelerini, gazeteciler, siyaset yorumcuları değerlendirsin. Biz Bahçeli'yi demokratik zemine davet ediyoruz. Biz kendi önümüze tuttuğumuz ışıkla yürüyeceğiz. Burada en önde de gençler yürüyor, bütün demokratlar yürüyor. Bahçeli tutulan bu ışığa katkı sağlayacaksa buyursun gelsin.

Hiç kuşku yok ki ışığını bizim önümüze doğru tutabilir ama onun tuttuğu ve istikamet verdiği ışıktan yürümeyeceğiz. Bu kadar kötülük yapmış birisi 'Gelin buradan yürüyün' dese inanmam mümkün olmaz. Bizi şeytanlaştırdığı, terörle bitiştirdiği yerden sonra gelin buradan yürüyün, vallahi ben oradan yürüme niyetinde değilim."

"BEN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE MECLİS’TE DEMOKRATİK DESTEK VERECEĞİM"

"Bahçeli, demokrasiyi savunuyorsa, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz diyorum. Ama 19 Mart darbesine bir şey demeyeceksin, bir sürü eş genel başkan, genel başkan, siyasetçi tutuklu olacak bir şey demeyeceksin, Erdoğan'ın Akın Gürlek'le yaptığı işlere bir şey demeyeceksin bu olmaz. Şimdi baktı 'Terörsüz Türkiye' meselesi dışında başka bir gündem var. Gündem bir başka yerde belirleniyor artık.

Buna karşı bir patika yol söyleyeceksin. Hayır ben demokrasi üzerinden yürümeye devam edeceğim. 'Terörsüz Türkiye'ye katkı sağlıyorum, şeffaf bir şekilde, Meclis’te, Kürt meselesini demokratik yollarla çözmek üzerinden katkı sağlıyorum. 3T formülü yapalım Bahçeli ile. 'Terörsüz Türkiye', 'Tutuksuz yargılama', 'TRT'den yayınlama' olsun. Ben 'Terörsüz Türkiye'ye Meclis’te demokratik destek vereceğim. O da tutuksuz yargılama ve TRT'den yayınlamaya destek versin."

''İKTİDAR MUHALEFETİ PARÇALAMAK İÇİN ELİNDEN GELEN HER HAMLEYİMYAPIYOR''

Özel, "Konuşmalarınızda ‘Türkiye’de otoriter rejimlerin nasıl devrileceğine dair bir kitap yazılıyor dediniz. Ne zaman nasıl bitecek bu kitap?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önemli olan kitabı yazmaya başlamak ya da ne kadar ilerlediğiniz değil. Bitirip ciltletip piyasaya sürmek. Erdoğan'ın önümüzdeki seçimde yenilmesiyle mümkün. Şu anda bu kitap iyi gidiyor. Çünkü demokratik, güçlü birleşmiş bir muhalefet var. Muhalefet birbiriyle farklılıkları üzerinden ayrışmak yerine, yani ortak bölenlerin en büyüğünü bulup da ayrışmak yerine ortak katların en küçüğünde birleşmeyi şimdilik başardı.

Şimdilik kaydını koyuyorum. Ortak katların en küçüğü şu anda adalet talebi. Bütün muhalefet partilerine demokratik siyasete doğrudan bir saldırı var. Buna karşı itirazın en güçlü zemini meydanlar. Barışçıl ama gitgide kalabalıklaşan, inatçı ve sürekli. İktidar muhalefeti parçalamak için elinden gelen her hamleyi yapıyor. Bu hamlelere karşı hep birlikte dikkatli olmak lazım."

"ÖNEMLİ OLAN DOSTA GÜVEN VERMEK, DOST OLMAYANA DA KAYGI VERMEKTİR"

Özgür Özel, "Birleşik bir muhalefetten bahsettiniz. Meclis ve dışını kapsayan bir muhalefet zemini için hazırlığınız var mı" şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Ben gökkuşağı hatırlatması yapıyorum. Farklı renklerin yan yana durması aynı yerde ve birbirinin içine, işine karışmadan o güzelliği ortaya çıkarabilmeleri, Türkiye'de muhalefetin bunu başarması lazım. Gece mitinglerinde tüm siyasi partilerin yan yana durabiliyor olması, Maltepe'de tüm siyasi partilerin, muhalefet partilerinin gelmiş olması çok kıymetli. Bu konunun devamının CHP'den beklenmesi ondan duyulmak istenmesi çok doğal.

O yüzden belki bir, temel hedefi seçimlerden sonra, demokratik, güçlü, hukuki düzenlemeler yapılıp kuvvetler aykırılığı, yargı bağımsızlığının sağlandığı ve parlamenter sisteme geçiş için ortak iradenin beyan edildiği bir şey, yazılı hale gelebilirse bundan mutluluk duyarız. CHP olarak bunu taahhüt ederiz.

Çünkü görünüyor ki at başı iki parti var ve AK Parti gittiğinde CHP acaba bu yetkileri seçtirdiği Cumhurbaşkanı'yla kendi kullanır mı? Bunu adayımız da kamuoyuna taahhüt edecek. Burada hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan dosta güven vermek, dost olmayana da kaygı vermektir. Yani asgari müşterek dediğimiz yere dair bir deklarasyon, ki İYİ Parti de Sol Parti de Zafer Partisi de buraya kadar beraber yürüyeceğimizi çok net görebilsin."