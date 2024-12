Özgür Özel'den Bahçeli'ye bir yanıt daha: 'Devlet Bey'in bir hesabı var, vallahi avuçlarını yalarlar!'

Yayınlanma: 07.12.2024 - 17:55

Güncelleme: 07.12.2024 - 17:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı nedeniyle geldiği Kilis'te halk buluşması yaptı.

Sözlerine Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak başlayan Özel, "81 ilden ilk sonuç, ilk siftah Kilis’ten geldi. Allah bereketini verdi, 412 belediye kazandık. Kilis’in nüfusu sığınmacılarla birlikte çöp miktarından, tüketilen su miktarından hesaplandığında 300 bine yakın. Ama Kilis’e gelen İller Bankası payı 109 bin kişiye göre geliyor. Kilis’te devlet 100 bin kişilik para yolluyor, size de diyor ki 200 bin Suriyeli’ye siz bakacaksınız. Hiç değilse paramızı 290 - 300 bin kişiye göre yollayın diyoruz ama duymuyorlar” dedi.

KİLİS'TE İKTİDAR MESAJI

Özel şöyle devam etti:

“Bugüne kadar mazeret üretmedi. Bizi, Ekrem Başkan’ı, Mansur Başkan’ı arıyor, bir yolunu buluyor. Daha ikinci ayda kent lokantası açtılar. Türkiye’nin 22. kent lokantasıydı, şu anda 71 tane var. Çok önemli bir işti. Ana sınıfı çocuklarına süt dağıtıyorlar. UNICEF'ten bin 200 tane çanta almış. İçini kırtasiye ürünleriyle doldurup, yoksul çocuklara dağıtıyorlar. 105 kilometre kanalizasyon, 37 kilometre içme suyu yenilemişler. Eski boruları gördüm, elimi süremedim. Sürsem, tetanoz olursun. O borularla Kilis’e su içirtiyorlardı. Kevgir gibi olmuş atık sularla bu sefer bazı kuyulara kötü su karışıyordu, onlara engel oldular. 300 bin metrekare asfalt serimi yapıldı.

Eksiğimiz çok, anlaşmalar yapıldı. Birkaç hafta içerisinde iklim de elverdikçe büyük bir asfalt kampanyası olacak ve yaza doğru giderken, asfalt işlerinin tamamının bitirilmesi hedefleniyor. Mustafa Kemal Atatürk Kavşağı’nı gördüm. Atatürk, atı şaha kaldırmış öyle duruyor. At şaha kalktığında taarruz başlıyor demektir. At Kilis’te şahlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, iktidara doğru koşuyor.”

"MAKSAT BELEDİYELERİMİZİN ELİNDEN FAİZİYLE PARAYI KAYNAĞINDAN KESMEK"

Özel, şunları kaydetti:

"Bugün burada 21 il belediye başkanımızın toplantısını yaptık. Kilis’e dikkat çekmek için. Eskiden Kilis’e verilmiş bir sözü sordular. Yaparız dedim. Kilis’e güzel bir ilköğretim okulu yapmaya karar vermiştik. Bu arada bu kadar hizmet yapılıp, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, Kilis’te şahlanıp, hızla koşmaya başlayınca ‘Bunlara bu hizmetleri yaptırmayalım’ dediler.

Özel idareden gelen parayı kesmeye kalktılar. Bütün Türkiye’de yapıyorlar. AK Parti ve MHP, SGK yatırma, vergi yatırma, faizleri katlansın. Niye yapıyorsun? Gelecek ay Meclis’te yapılandırma olacak. Göreceğiz, faizleri silinecek. Maksat Kilis’e kötülük yapıyor. Maksat belediyelerimizin elinden faiziyle parayı kaynağından kesmek. Sonra yapılandırma yapacak şirketlerde faizi almayacak. 36 ay taksit yapacak. O parayla da Kilis’e, Türkiye’ye hizmet edeceğiz.”

"EMEKLİLER, ‘BİZ KİLİS’TEN GİDEN HİÇ SURİYELİ GÖRMÜYORUZ’ DİYOR"

“Kilis’e projesini hep birlikte çizeceğimiz, göreceğimiz çok hoşunuza gidecek, içinde düğün salonunun da olduğu, altında belediyeye ait ticarethanelerin olup, kiraya verilip, gelir getirebildiği, üst katının Kilis’in ihtiyacını karşılayacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kongre Merkezi’ni yapıyoruz. Umut ediyorum, seneye Kilis’in kurtuluş törenleri başlatmak ve baloyu yapmak için Kilisliler, Gaziantep’e gitmeyecekler.

O zamana yetiştireceğimiz kongre merkezinde kurtuluş günü kutlamalarını yapacaklar. Hakan Başkanın sağ kolunda Ekrem Başkan, sol kolunda Mansur Başkan. Ben de arkalarında duracağım. Elimizden geldiğince yardımları yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız ve Kilis’in yanında duracağız.”

"BU İKTİDAR HER KESİME ÇOK ZARAR VERDİ"

“Biraz önce emeklilerin yanındaydım. Fitnat Teyze’nin altın hesabı hiç şaşmaz. 2002’de iktidar geldiğinde bir emekli sekiz çeyrek altın alıyordu. En düşük emekli maaşıyla. Bugün 2,5 çeyrek altın alıyor. 5,5 çeyrek altın her emeklinin kaybı var. İnanılmaz bir rakam. Bu iktidar her kesime çok zarar verdi. En çok da emeklilere zarar verdi. Asgari ücretliler, 17 bin 2 lira alıyor. Bir kere her emeklinin bir asgari ücret alması lazım. Ama asgari ücretin 30 bin lira olması lazım. Asgari ücretliler bu iktidar geldiğinde bir asgari ücret yedi çeyrek altın alıyordu. Bugünkü hesapla 35-36 bin lira. Ama bugün asgari ücret sadece üç çeyrek altın alıyor.

Her asgari ücretlinin dört çeyrek altını kayıp. Bir düşünün bir emekli ya da bir asgari ücretli Kilis’te kuyumcuya gitse, bir tane altın alsa, cebine katsa, eve doğru gelse. Evde baksa ki düşmüş. Deli çıkmaz mı? 'Ne oldu benim altınım?' Kalkar gider, fellik fellik o altını arar. Şimdi bir emeklinin değil, her emeklinin, bir ay değil her ay, bir çeyrek değil 5,5 çeyrek altın kaybı var. Bir asgari ücretli değil tüm asgari ücretliler. Bir ay değil her ay bir çeyrek değil dört çeyrek altın kayıpları var. O zaman bunlar ne yapılacak? Gidip aranacak. Peki nerede kaybetmişiz? 3 Kasım 2002’de kurulan sandıkla kaybetmişiz. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Küçücük bir kız küpesini kaybetse düşürdüğü yere gider, bakar. Hep beraber kurulacak ilk seçim sandığına gideceğiz. Neyi kaybettiysek orada bulacağız.”

"DEVLET BEY'İN BİR HESABI VAR; VALLAHİ AVUÇLARINI YALARLAR"

“Bilecik’te de İstanbul’da da Kilis’te de herkes diyor ki, ‘Ne güzel yaptın. Yırttın attın’ diyor. Neyi attık biliyor musunuz? Cumhur İttifakı’nın suni gündemini attık. Devlet Bey'in bana ettiği onlarca hakaret, partimize ettiği hakaret, Atatürk’ün partisine hakaret. Neler neler söylüyor. Kendisi gitmiş, ‘Abdullah Öcalan’ı Meclis’e getirelim’ diyor. Sonra CHP'ye ‘Bölücülerle işbirliği yapıyor’ diyor. Biz çok netiz. Bu ülkede savaş bitecekse, çatışmalar bitecekse, şehitler gelmeyecekse, annelerin gözünün yaşı dinecekse Meclis’te oturulur, konuşulur. Bütün partiler bir arada oturur. Ama bir şartımız olur. İlk gün ve son gün şehit aileleri ve gaziler gelecek, gözlerinin içine bakacağız, rızalıklarını alacağız. Öyle oturduğun yerden senin söylediğin, senin dediğin gibi olsun dediğinde toplumsal mutabakat olmaz. Ama kendi yaptığına bakmaz, bize dünya kadar hakaret etmiş.

Bir hesabı var; 'ben o hakaretlere karşı cevap vereceğim.' Onu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim. Bu arada zaman dolacak. Neyi söyleyemeyeceğim? Çeyrek altın hesabını söyleyemeyeceğim. Emekliyi konuşamayacağım. Yayın bitecek, asgari ücretliye bir şey diyemeyeceğim. Fıstık üreticisinin Antep’te çektiklerine miting yapmışım. Onları dile getiremeyeceğim. Buradaki zeytin üreticisinin sorunun, üzüm üreticisinin sorununu söylemeyeceğim. Sığınmacı sorununu, esnafın yaşadıklarını söylemeyeceğim. Zenginlere yüzde 8 ile KGF ile kredi verdiler. Adam yat aldı, kotra aldı, uçak aldı, yüzde 8 ile ödüyor. Esnafa esnaf kefaletten yüzde 9 ile kredi verdiler. Öderken, ‘Faizler yükseldi, 25 oldu’ diyorlar. Bunları söylemeyeceğim. Onlara cevap vereceğim. Vallahi avuçlarını yalarlar. Bu sorunları konuşacağız.”

"KİLİS'E O GÜNÜN İKTİDAR PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI OLARAK GELECEĞİM"

“Burada 21 tane birbirinden kıymetli belediye başkanım var. Hepsiyle gurur duyuyorum. Arı gibi çalışıyorlar. İsraf etmiyorlar. Tasarruf ediyorlar. Vallahi ne çalıyorlar ne çaldırıyorlar. Gayet düzgün yönetiyorlar. Hizmet etmek için hırsızlara, hizmet etmek için çalıyor ama çalışıyor dediklerine muhtaç olmadığımızı, çalışmak için sadece dürüstlüğün, gayretin yeterli olduğunu gösteriyorlar. Bundan sonra onların yaptığı bu güzel işler milletimizi gönlünde büyük tevecüh bulmuş. Bütün anketlerde yukarı gidiyoruz. Bütün Türkiye’deki bütün belediye başkanlarımız çok iyi işlere imza atıyorlar.

İstedikleri kadar belediye başkanlarımla uğraşsınlar. Ellerini, kollarını bağlamaya çalışsınlar. Milletimize şikayet ederiz. Ama bahane üretmeyiz. Bir yolunu buluruz. Biz hizmet ederiz. Çünkü her derdin var bir çaresi, onun da adı CHP. Kilis’e milletvekili olarak geldim, Grup Başkanvekili olarak geldim, Genel Başkan olarak geldim. Kilis Belediyesi’ni kazanmış bir Genel Başkan olarak geldim. Daha çok geliriz ama çok zaman geçmeden Kilis’e bir daha geleceğim ve o günün iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim."