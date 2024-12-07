Özgür Özel, milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi: 'Dur abi ya biliyorum'

CHP lideri Özgür Özel, Kilis ziyaretinde açıklamalarda bulunurken yanında bulunan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine 'Kilis'in Kurtuluş Günü'nü hatırlatmasına sinirlendi. Özel'in o anları kameralara yansıdı.

Özgür Özel, milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi: 'Dur abi ya biliyorum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

İl Başkanları Toplantısı kapsamında kente gelen Özel, CHP’li belediyelerin karşılaştığı engellere ve Kilis Belediyesi’nin çalışmalarına dikkat çekti.

MİLLETVEKİLİ ÖZEL'İ SİNİRLENDİRDİ

İl Başkanları Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunan Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine 'Bugün Kilis'in Kurtuluş Günü' diyerek hatırlatma yapmasına sinirlendi.

Özel'in Meriç'e, 'Dur abi, biliyorum' dediği anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tepkisi gündem oldu.


Etiketler: #Özgür Özel #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #kilis

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