Özgür Özel'den Erdoğan'a hediye: 'Payidar Gondol' ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 23:12

Güncelleme: 11.06.2024 - 23:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulundu. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde saat 16.05'te başladı, 17.34'te sona erdi.

Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladığı gibi Genel Merkez'den ayrılırken de Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti.

‘PAYİDAR GONDOL’ NE ANLAMA GELİYOR?

Erdoğan’a, Paşabahçe’nin Gururla koleksiyonundan Payidar Gondol parçasını hediye etti.

2. Meclis’in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM’nin gücünü, Atatürk’ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk Lirası.

Özel, Erdoğan'a 2 Mayıs'taki görüşmede de Paşabahçe'nin yine Gururla serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etmişti. Cumhuriyet Ateşi yalnızca 2023 adet üretildi. Objenin değerinin, 9 bin 550 TL olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E HEDİYE

Erdoğan ise Özgür Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.