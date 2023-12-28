Özgür Özel'den Can Atalay çıkışı: 'Yapılan düpedüz darbe girişimi'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:58

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay'ın dosyasının yeniden Yargıtay'a gönderilmesine tepki gösterdi.

"Bugün artık Türkiye'de kuvvetler ayrılığından bahsetmek için hiçbir gerekçe kalmadı" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse Türkiyede hukuk var demesin. Bir anayasamız var, anayasa mahkeme kararlarında herkes için diyor, bağlayıcı olduğu söyleniyor. AYM Atalayla ilgili son kararını oy çokluğuyla aldı. Yani AYM'de karara katılmayanlar dahi oy birliğiyle karar verdiler. Yerel mahkeme AYM'ye direnemez direnirse talimatlandırılmıştır. Bunun aksini kim iddia ediyorsa yalan söylüyordur. Yürütmenin başının ele geçirilmesidir bu. Gezi davası onun kişisel husumet meselesidir.

Kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin çıkacağına liderimizin arkadaşları karar veriyor. Dünya liderlerinden bir telefon gelse Can Atalay bırakılır. Yapılan düpedüz darbe girişimidir. Hataya sen karar veremezsin ben veririm diyorlar bu bir darbedir. Hepimize birden Anayasanın bir hükmü yok diyorlar. Buna bütün Türkiye bütün kurumlarıyla Türkiye'nin yarınlarına umut bağlamak isteyen herkes direnmelidir. Bugün adalet ölmüştür. Sözümüze değer veren herkesin siyasi görüşü bizden ayrı olan herkesin hiç değilse F.S.Mehmet'in sözlerine baksın. Recep Tayyip Erdoğan, FSM'den daha iyi biliyor olabilir mi? "

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" söylenmişti.

AYM ise Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

DOSYA İKİNCİ KEZ YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın dosyası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün akşam saatlerinde Yargıtay’a gönderildi.