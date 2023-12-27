Son dakika... Can Atalay kararı mahkeme kaleminde

Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:46

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:15

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna oy çokluğuyla ikinci kez hükmetti.

Yerel mahkemeye kısa karar geçen hafta gelirken, mahkeme heyeti dosyayı görüşmek için 'gerekçeli kararı' bekleyeceklerini belirtmişti.

Yüksek mahkeme, Atalay hakkında verdiği kararın gerekçesiyle ilgili özeti dün gece internet sitesinde yayımladı.

Açıklamada Yargıtay'ın işaret edildiği "Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır" ifadeleri dikkati çekti.

Edinilen son dakika bilgisine göre gerekçeli karar, mahkeme kalemine ulaştı.

Atalay'ın tahliyesi bekleniyor.

"ARTIK KAÇACAK ALAN YOK"

Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan TİP Parti Meclisi Üyesi ve Avukat Özgür Urfa, "Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı gece Resmi Gazete'de yayınlandı. Sabah saatleri itibarıyla 13. Ağır Ceza mahkemesi kalemine ulaştı. Mahkeme heyeti de yerinde ve müzakere etmeye başladılar. Mahkeme kalemiyle biraz önce görüştük ve mahkeme heyetinin başkanıyla birlikte kararı değerlendirdiklerini, müzakere ettiklerini ve kararın verilmesini beklediklerini söylediler. Biz de burada kararın verilmesini bekliyoruz. Artık kaçacak bir alan yok. Bir bahane kalmamış durumda. Anayasa Mahkemesi kararı kayıtsız şartsız mutlaka uygulanmak zorunda. Bir an önce tahliye edilmesini bekliyoruz. Buradan da tahliye karar verilmesi akabinde Silivri'ye gidip Can Atalay'ı alacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" söylenmişti.

AYM ise Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.