Özgür Özel'in 'Var mı yapabileceğim bir şey' sorusuna yanıt: Yaptın gari!
CHP lideri Özel mezarlık ziyaretinde bayramlaştığı kişiye "Var mı yapabileceğim bir şey" diye sordu. Özel, "Yapabileceğini yaptın gari. Ne yaparsan sen yapacaksın. Başkasından ümit yok" yanıtını aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından kabristan ziyareti yaptı.
Özgür Özel, Çatal ve Kırtık mezarlıklarında "Manisa Tarzanı" olarak tanınan Ahmet Bedevi, dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, dedesi Abdullah Özel, babaannesi Penbe Özel, amcası Cevdet Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in babası Ahmet Zeyrek ile 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi öldürülen eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy, Mete Erdem, Cemil Çöllü, Manisa’da belediye başkanlığı yapmış olan Adil Aygül, Ersan Atılgan’ın kabirlerini ziyaret etti.
Özgür Özel, mezarlıkta yaşlı bir kişiyle bayramlaştı.
Özel "Var mı yapabileceğim bir şey?" sorusuna, "Yapabileceğini yaptın gari, yapacak bir şey yok. Ne yaparsan sen yapacaksın. Başkasından ümit yok. Ne yaparsan sen yapacaksın" yanıtını aldı.
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