Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi: 'İkinci olana mazbatayı verme rezaleti, Van halkına pusu kurmaktır'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:49

Güncelleme: 02.04.2024 - 14:53

Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine 130 bin oy farkıyla kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi.

DEM Parti Van'da 14 ilçenin tamamını kazanarak bir ilke imza atmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart gecesinden sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Özel, ANKA Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel, Van’da yüzde 55,68 oy oranıyla belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iptalini şöyle değerlendirdi:

“Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, gerçi birinci parti olan partimizi kutlamadı ama, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ben bu konuşmayı önemsedim. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur."

''VAN HALKININ İRADESİNİ HİÇE SAYMAK, ONA PUSU KURMAKTIR”

"Çünkü aday zamanında başvurmuş, temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55’te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır.

"BÖYLE BİR KARA LEKEYE BU YENİ DÖNEMİ BULAŞTIRMAMALARINI BEKLİYORUM”

"Partisi birinci parti olduğu halde ‘Erdoğan muhtar bile olamaz’ kararıyla başbakan olamıyorken CHP buna da karşı çıkmıştı. Şimdi de Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu. Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar.

O zaman balkonda doğru söyler, sarayda şaşar. Balkonda doğru söyler, YSK da şaşar noktasına gelir. Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı. Bedelini ağır ödediler. Böyle bir şeye kalkışacaklarını düşünmüyorum. Böyle bir hataya ve böyle yeni bir kara lekeye bu yeni dönemi bulaştırmamalarını bekliyorum. Ve kendisini uyarıyorum. Böyle bir şeye tenezzül etmek söylediğim tüm sözleri yükümsüz kılar."

"YENİDEN SAYIMIN HATAY'I BİZE GERİ GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

CHP lideri Özel, CHP’nin Hatay seçim sonucuna itirazına ilişkin ise şunları söyledi:

''Hatay'da, vali eliyle seçim gecesi manipülasyon yapılmaya çalışıldı. Buna tepkimizi gösterdik ve görevlendirmelerimizi yaptık. Şu anda iki genel başkan yardımcım, çok sayıda milletvekilim, partimizin hukukçuları Hatay'dalar. Maddi hatalar düzeldiğinde 3 bin 900 olan fark, birden 3 bin 200’e indi. Çok sayıda sandığa, çok sayıda ilçeye itiraz ettik.

Tam 39 bin geçersiz oy var. Ve burada valinin direkt AK Parti İl Başkanı gibi devlet görevini kötüye kullanması söz konusu. Burada yeniden sayımın Hatay'ı bize geri getireceğini düşünüyoruz. Hatay halkının iradesine ket vurmak için, engel olmak için her yolu denediler. En son vali eliyle milli irade hırsızlığına kalkıştılar. Oyların yeniden sayılmasının bu rezaletin önüne geçeceğini düşünüyoruz. Yakından takip ediyoruz.''