Akit yazarı, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde cezaevinde mi olacaksın, yurt dışına kaçanlar arasında mı?'

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Karahasanoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde cezaevinde mi olacaksın, yurt dışına kaçanlar arasında mı?" diye sordu.

Akit yazarı, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde cezaevinde mi olacaksın, yurt dışına kaçanlar arasında mı?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 13:14

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu köşesinde hedef aldı.

Karahasanoğlu, CHP'de cumhurbaşkanlığı için yapılacak önseçimde adaylık başvurusu için "Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, kim öle, kim kala.. Sen acaba nerede olacaksın, cezaevinde mi, yoksa yurtdışına kaçanların arasında mı? CHP’de mi olacaksın, yoksa yeni kuracağın partide mi?" diye yazdı.

“ONDA GERÇEK BİR DİPLOMA YOK…”

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üniversite mezuniyetinin şart olduğunu dikkat çeken Karahasanoğlu, "İlk defa, bu şart kendisinde aranacak. Onda da, gerçek bir diploma yok.. O zaman ne yapmalı.. Tüm kontrol kendisinde olan, patisinde olan bir süreci kurgu halinde başlatıp, o süreçte aday olabildiğini, yarıştığını, başardığını gösterip, gerçek cumhurbaşkanlığı seçiminde de, aynı şekilde aday olabileceği görüntüsü oluşturmak istiyor" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #Akit

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