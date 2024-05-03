Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine dair ilk açıklama: 'Boş koltuk' sorusuna yanıt verdi

Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:28

Güncelleme: 03.05.2024 - 15:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşme hakkında değerlendirmede bulundu.

Özel, "Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme saat 12.30’da başladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili soruları yanıtladı.

Özel açıklamasında, "Demokrasi açısından önemliydi. Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü" ifadelerini kullandı.

Özel değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan ile konuşma imkanı bulduk. Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi kendisi dinledi. Kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik. Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için hep felaket olmuştur. 1977 ve 80 arası iktidar ile ana muhalefetin el sıkışmadığı konuşmadığı bir dönemdi.

Türkiye'de de ana muhalefet ile iktidarın bütün siyasi partilerin birbirleriyle konuşabilen, el sıkışabilen, tabii her şeyde anlaşmak mümkün değildir. Ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Dünkü konuşmalar ve tartışmaların bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz, siz de takip edeceksiniz."