Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye gönderme: 'Birileri istiyor ki kavga olsun, elbette kavga ederiz ama...'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 13:52

Güncelleme: 27.07.2024 - 13:53

Bursa’daki ziyaretlerine devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesi’nde Başkan Haşim Ali Arıkan ile bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Özel, kendisini bekleyen çocuklar ve Bursalılarla fotoğraf çektirdi. Özel, ardından Arıkan’ı makamında ziyaret etti.

Özel'i karşılayanlar arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz, İlhan Uzgel ve Gökan Zeybek yer aldı.

Özel, partisinin Bursa'da 2 oydan 1'ini aldığını ifade ederek "Dediler ki CHP'ye oy vermeyin. CHP gelirse onlar ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler dediler. 1 yıl sonra seçim yaptık. CHP Bursa'da 2 oydan 1'ini aldı. Türkiye'de yüzde 38 oy alarak birinci parti oldu" dedi.

"KİMLİK KAVGASI YAPMAYIZ"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik konuşan Özel, "Birileri istiyor ki kavga olsun. Elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Beyle, Devlet Beyle onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Onlarla vereceğimiz kavga asgari ücretin kavgasıdır, çiftçilerin kavgasıdır" diye konuştu.

ANKETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

CHP'nin Bursa'da 2 oydan 1'ini aldığını söyleyen Özel, anket sonuçlarını anımsatarak partisinin "3 firmadaki ankette birden her ay farkı açarak birinci parti olma özelliğini koruduğunu" söyledi.