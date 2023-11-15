Özgür Özel'den Erdoğan'a sert yanıt: 'Ona kötü bir haberim var...'

Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:08

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 40. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılmak ve bir dizi temas için, tarifeli uçakla Ankara’dan Lefkoşa’ya gitti.

Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kabulüne katıldı.

CHP lideri Özel, daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtında düzenlenen tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarında gerçekleşen resmi geçit törenine de katıldı.

ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE YANIT VERDİ: 'ONA KÖTÜ BİR HABERİM VAR'

KKTC'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi.

"Biz değişim kurultayımızı yaptığımızdan beri, Erdoğan bir cümlede dört kez değişim diyor" diyen Özel, "CHP'deki değişimin onun uykularını kaçırdığı çok belli. Ben bundan çok memnunum. Ona kötü bir haberim var; parti içinde değişim yaşandı ama asıl değişim iktidarda yaşanacak.İktidarı değiştireceğiz, Cumhurbaşkanını değiştireceğiz. Önce yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğiz, ardından da genel seçimlerde vatandaşımızın sandığını talep edeceğiz" diye konuştu.

"GALİBA SİZ DARBENİN BAŞISINIZ"

Konuşmasında, Erdoğan'ın "Bu ülkede darbe veya kalkışma olsa en büyük destekçisi CHP olacaktır. 1960'tan beri milli iradeye, Meclis'e karşı girişilen tüm antidemokratik senaryoların baş aktörü CHP'dir. 21 yılda hükümetimizi hedef alan her girişimde CHP daime vesayetçilerin safında yer almıştır. Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi kalkışmasına, 15 Temmuz ihanetine kadar demokrasimizi yok etmeyi hedefleyen tüm saldırılarda CHP'nin silüeti vardır" sözlerine de yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan'a şunu demeli, 15 Temmuz akşamı darbe oldu, Meclis Başkanı'nı ilk kim aradı? AK Parti Grup Başkanvekillerini kim aradı? Özgür Özel aradı. Ne dedi? 'Darbenin karşısındayız' dedi. 'Kapalı Meclis'i açalım' dedi. A Haber spikeri 'Bu tarihi bir duruştur' dedi. Ben de dedim ki 'Millet bize yeni bir görev verene kadar bu ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş parlamentonun, demokrasinin yanındayız, darbein karşısındayız.' Bu lafı söylemiş kişiye, hiç utanmadan sıkılmadan 'utanmaz' diyor. Bunları söyleyen birine utanmaz demek, kendi tabiriule diyorum, utanmazlığın daniskasıdır.

İkincisi buradaki 'darbeden kasıt' şudur: Bütün darbeler anayasaları askıya alır. Bunu topla tüfekle yaparsanız askeri olur, sizin gibi var olan anayasayı hiçe sayarsanız ivil darbe olur. Yapılmaya çalışılan anayasanın bir maddesini hiçe sayarak AYM'nin denetiminden kurtulmak. Yargıtay'ın tarafındayım derseniz, sizin tarafınız darbenin tarafıdır. Galiba siz darbenin başısınız."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'ın skandal kararına 'darbe' benzetmesi yapan CHP'yi hedef almıştı.

Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"İki yüksek yargı organı arasında ortaya çıkan içtihat farkını, 'darbe' olarak nitelemek bir başka utanmazlıktır. Bu ülkede darbe veya kalkışma olsa en büyük destekçisi CHP olacaktır. 1960'tan beri milli iradeye, Meclis'e karşı girişilen tüm antidemokratik senaryoların baş aktörü CHP'dir. 21 yılda hükümetimizi hedef alan her girişimde CHP daime vesayetçilerin safında yer almıştır. Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi kalkışmasına, 15 Temmuz ihanetine kadar demokrasimizi yok etmeyi hedefleyen tüm saldırılarda CHP'nin silüeti vardır."

HEDEFİNDE ÖZEL VE CHP VAR

"CHP'nin faşist kodlarında en ufak bir değişim olmadı" diyen Erdoğan, "Atatürk'ün partisi kimi zaman mezhepçi fanatiklerin, marjinal örgütlerin, siyasi ikbali için her kılığa giren bukalemun tiplerin elinde oyuncağa döndü. Kurultayda şahitlik ettik. Değişim dediler, yenilenme dediler. Kurultaylarında Selosundan Kavalasına ne kadar demokrasi düşmanı varsa selam çaktılar. CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı da meçhul" diye konuşmuştu.