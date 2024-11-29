Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Bu kibirli dil 31 Mart'ta cezalandırıldı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2024 - 04:00

İzmir’in Selçuk ilçesinde 54 yıldır ilçe belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana otoparkı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesi’nin gelirinin yüzde 60’ı oluşturan otoparkın devredilme kararı sonrası başlayan direniş sürüyor. Selçuk halkının direnişine destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Senin bu paraya ihtiyacın mı var? Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP’nin parasına çöküyor ki Selçuk Belediyesi hizmet yapamasın. Buradan son uyarımı yapıyorum. Sayın Erdoğan siz 31 Mart akşamı milletin gönlünden düştünüz. Ama bu yapılanlarla gözünden düşüyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor, nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor, nasıl bu kadar cüret sahibi olabiliyor? Açık konuşmak gerekirse bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz” sözleri de sorulan Özel, şu yanıtı verdi: “Bir üstenci dil bu, milletin kararını küçük gören... Yani seçimler sadece AKP için yapılıyor; kazanırsa AKP kazanıyor, kaybederse AKP kaybediyor. Başka partiler yok, başka emekler yok, başka adaylar yok! Bu kibirli bir dildir. 31 Mart’ta cezalandırılan bu dilin ta kendisidir."

TAZİYE ZİYARETLERİ

Selçuk sonrası Fuar İzmir'e giden Özgür Özel, dünyadan 564 Türkiye’den 9 takımın yarıştığı Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finalinin açılışını yaptı. Özel, ardından oğlunu kaybeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve dedesini kaybeden Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’a taziye ziyaretinde bulundu.