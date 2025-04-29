Özgür Özel’den ‘Esila Ayık’ tepkisi: ‘İçeride geçirdiği her gün dövizin doğruluğunu ispatlıyor’

Yayınlanma: 29.04.2025 - 18:11

Güncelleme: 29.04.2025 - 18:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi'nde Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Esila Ayık'a ziyarette bulundu.

Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Osman Kavala'nın içeride olması, Tayfun Kahraman'ın içeride olması, Can Atalay'ın içeride olması, Çiğdem'in, Mine'nin içeride olması kendilerine, ailelerine eziyettir ama Türkiye'ye yüktür" ifadelerini kullandı.

Özel "Adının kimsenin koymadığı 'süreç' sürecinde, bir ilerleme sürecinin içinde her şey ve oradan sonra siyasi tutsaklara özgürlük gelirken bu arkadaşlarımız da bu sürecin bir yan kazanımı olarak dışarıya çıkacaklarını ümit ediyoruz. Ancak böyle olmamalıydı, bu kadar haksızlık yaşanmamalıydı” ifadelerini kullandı.

ESİLA AYIK AÇIKLAMASI

Esila Ayık'ın durumundan da bahseden Özel, "Sağlık sorunları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimi hem kendisiyle yaptığımız görüşmede kendisi de bazı haberlerin biraz fazla kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

“ESİLA’NIN İÇERİDE GEÇİRDİĞİ HER GÜN TUTTUĞU DÖVİZİN DOĞRULUĞUNU İSPATLIYOR”

Özgür Özel, şöyle devam etti:

“Kendisi çok başarılı bir öğrenciyken tam burslu olarak gittiği yurt dışındaki öğrenci değişiminden sonra yine çok yüksek oranla kazandığı üniversitede Belçika'da konservatuarda fotoğrafçılık eğitimi görüyor.

Maalesef ekonomik durumu çok kötü olan bir ailede. Annesi vefat etmiş. Babası kat görevlisi olarak iki çocuğunu okutmaya çalışıyorken o aldığı bursla babasının mütevazi desteğiyle iki yıldır ülkeye gelememiş. Çünkü yurt dışında çalışmak zorunda. Günde iki işte çalışıyor. İki işte çalışıp bir üniversite okuyan birisi Türkiye'ye gelmiş kendi yazmadığı ama elinde görüntülenen bir afişle cumhurbaşkanına da küfür falan etmemiş.

Cumhurbaşkanına diktatör demenin ağır eleştiri sınırlarından olduğuna dair Yargıtay kararı var. Cumhurbaşkanına diktatör de diyoruz şeddeli diktatör de diyoruz. Tek adam da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere demokrasi, bunun söylendiği ülkelerde içeriye 21 yaşında genç böbrek hastası bir kızı içeriye koyarsanız da oraya diktatörlük diyoruz.

Esila içeride geçirdiği her gün elinde tuttuğu dövizin doğruluğunu ispatlıyor. Bugün salsanız onun söylediğinin aksine iş yaparsınız. Bundan sonraki süreçte Esila'ya bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz. Elbette serbest kalacak.

Allah aşkına yurtdışında okuyan bu arkadaşa sakın yurt dışı çıkış yasağı verip de kendinizi de bizi de dünyaya güldürmeyin. Vizeleri var sınavları var. yarın öbür gün mutlaka serbest kalacak ama yurt dışına çıkış yasağı gibi bir komedi ile Türkiye'yi karşı karşıya bırakmayın diye şimdiden ifade etmek istedim. Tüm arkadaşlarımıza özgürlük diliyoruz.”