Sosyal medyaya 'Esila Ayık' soruşturması

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:43

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:44

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, paylaşımlarda yazılanların gerçek olmadığı ve yanıltıcı, 'yanlış bilgilerin' yayıldığı iddia edildi.

RES'EN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan paylaşımları yapanlar hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu Esila Ayık’ın yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki paylaşımlara avukat Ümit Özkan'dan yalanlama gelmişti.

Özkan, düzeltme paylaşımlarına rağmen yalan bilgilerin yayılmaya devam ettiğini vurguladığı açıklamasında, "Bizim düzeltme tweetlerimiz X hesabımızda yayınlanmazken bir kısım hesaplardan yalan bilgi yayılmaya devam ediyor. Bütün çabamıza bunun önüne geçemiyoruz" demişti.