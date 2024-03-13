Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu mesajı: 'Allah ondan razı olsun'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 14:26

Güncelleme: 13.03.2024 - 14:26

Tire halk buluşmasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında emeklinin sorunlarını gündeme getirdi. AKP döneminde emeklinin cebindeki maaşın eridiğini belirten Özel, bayram ikramiyeleri için eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Özel, "Bayram ikramiyesini kimin sayesinde alıyoruz? Kılıçdaroğlu sayesinde. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

"DÜZEN BOZULMASA EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL OLACAKTI"



Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Emeklinin halini gördünüz. AKP ilk iktidara geldiğinde 'kriz var' diyordu. O zamanlar emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Emekliyle uğraşmasa, enflasyona ezdirmese, Tayyip Bey gelip emeklinin maaşına dokunmasaydı, düzen sürseydi bugün emekli maaşı 26 bin TL olacaktı. 3 Kasım 2002 günü en düşük asgari ücret, tam 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 10 bin TL iki buçuk çeyrek altın alıyor. Bayram ikramiyesini kimin sayesinde alıyoruz? Kılıçdaroğlu sayesinde. Allah ondan razı olsun. 2015 yılında Kemal Bey dedi ki 'İki bayramda da birer emekli maaşı". Dediler ki 'Olmaz, veremezsin". Yeniden seçime giderken ne dediler? 'Biz de vereceğiz'. 2015'te söz verdiler, 2018'de 1000 TL verdiler."

