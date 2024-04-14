Özgür Özel'den 'Evren Barış Yavuz' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz için bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 16:48
Özgür Özel'den 'Evren Barış Yavuz' mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısı 'gerekçe gösterilerek' dün (13 Nisan Cumartesi) gözaltına alınan ve tutuklanan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz için bir mesaj paylaştı. 

Özel, söz konusu durumun hukukla bağdaşmadığını belirtti.

X üzerinden paylaşım yapan Özel, "Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ihracat kısıtlaması açıklamasının ardından Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ın da olduğu Filistin mitinginden bir fotoğrafı "Jet yakıtı satmışlar" yorumuyla paylaşan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı ve akşam saatlerinde tutuklandı.

Yavuz hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısını kaleme aldığı belirtilen Evren Barış Yavuz hakkında gözaltı kararı vermişti.


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