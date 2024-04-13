Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı!

Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'suç işlemeye tahrik' konularından soruşturma başlatılan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 18:42
Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı!
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Bu sabah gözaltına alınan ve Emniyet'e götürülen siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ konularından soruşturma başlatılan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz bu sabah evinden gözaltına alınmıştı. Yavuz Emniyet’teki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilmişti.

Savcılık, ilk yöneltilen suçların üzerine ‘örgüt propagandası’ suçlamasını ekleyerek tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti.

NE OLMUŞTU?

9 Nisan'da Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatı kısıtlanan 54 ürün grubu arasına uçak benzini ve jet yakıtını da dahil etti.

Bu durum, toplumsal ve siyasi çevrelerde geniş yankı buldu.

Evren Barış Yavuz, iktidar yanlısı bir grup tarafından düzenlenen Filistin mitinginin fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşarak, "Jet yakıtı satmışlar" ifadesini kullanarak bu durumu eleştirdi.

Fotoğrafta, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın sahipleri; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da görülüyordu.


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