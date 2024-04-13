Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:06

Güncelleme: 13.04.2024 - 09:08

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz, sabah saatlerinde evinden alınarak Emniyet'e götürüldü.

Yavuz hakkında , "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

9 Nisan'da Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatı kısıtlanan 54 ürün grubu arasına uçak benzini ve jet yakıtını da dahil etti.

Bu durum, toplumsal ve siyasi çevrelerde geniş yankı buldu.

Evren Barış Yavuz, iktidar yanlısı bir grup tarafından düzenlenen Filistin mitinginin fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşarak, "Jet yakıtı satmışlar" ifadesini kullanarak bu durumu eleştirdi.

Fotoğrafta, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın sahipleri; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da görülüyordu.