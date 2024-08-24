Özgür Özel'den Gaziantep'te erken seçim mesajı: 'Bu maaşlarla, yönetimle geçim olmuyor'

Yayınlanma: 24.08.2024 - 18:32

Güncelleme: 24.08.2024 - 19:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep'te düzenlediği 'Fıstık Mitingi'nde yurttaşlara seslendi.

Fındık üreticilerinin derdini paylaşan Özel, "Böylesine bir tarım ülkesinde çiftçilerin çocuklarının da çiftçi olmasını, herkesin toprak sahibi olmayı istemesini beklersiniz. Bu iktidar çiftçiyi topraktan kopardı. Bugün çiftçilik yapan dört gençten üçü iş bulursam büyükşehire giderim diyorsa işte sorun buradadır. Kendiliğinden ürünlerini yere dökenleri görün, bu tepkiyi görün. Bu tepki siyasi değil, insani bir tepkidir, vicdani bir tepkidir" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenen Özel, "Hani Tayyip Bey, Devlet Bey her sorunda bir beka sorunu icat ediyorsanız ya siz gelmeden önce kendi kendine yeten bir ülke buğdayı bile ithal ediyorsa, bugün fıstık üreticisi bırakın geçinmeyi hacizle karşı karşıya kalıyorsa bu siyasi değil, vicdani bir tepkidir.

Çare iktidara ricada bulunmakta değil, bu iktidarı değiştirmektedir. Buradan iktidara sesleniyorum. Bir avuç aracıyı, bir avuç taciri korumayı bırakın. Derdi sen çekeceksin, parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma. Yazıklar olsun böyle düzene, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE 17-25 ARALIK GÖNDERMESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Devlet Bahçeli'ye ziyaretinde ortaya çıkan 17-25 takvimine de gönderme yapan Özel, "17-25 diye bir tane takvim bulmuş, arkadan gösteriyor onu tehdit ediyor. Öbürü kararname çıkarırken öbürünü tehdit ediyor. Dostlar alışverişte görsün birbirlerini yiyorlar. Ama milleti açlığa, yokluğa, sefalete, işsizliğe terk ediyorlar" şeklinde konuştu.

"BUNDAN SONRA TAYYİP BEY'E SUS DUYURMAYA ÇALIŞMAK YOK"

Özel, Erdoğan'ın çiftçinin derdini duymadığını belirterek, "Bundan sonra Tayyip Bey'e ses duyurmaya çalışmak yok. Duymuyor, duymadı, duymayacak. Biz gücümüzü kendimizden, fıstık tarlalarımızdaki alın terimizden, biz gücümüzü fabrikalardan tarlalardan alıyoruz" dedi.

Özel ayrıca erken seçim mesajı verdi:

"Bu maaşlarla, fiyatlarla, yönetimle geçim olmuyor. Demek ki seçim olacak, o seçimi biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. Türkiye kazanacak."

"EMEKLİYE HAK VERMEYENLE YAPACAK ANAYASAMIZ YOKTUR"

Yeni Anayasa gündemine ilişkin de konuşan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Milletin anası ağlıyor, Anayasa yapalım diyor. Sen önce milletin sesini duy. Emekliye hak vermeyenle, fıstık üreticisini sömürenle yapacak Anayasamız yoktur.

Tayyip Erdoğan, çiftçinin sıkıntısı yok diyor. Gündemi saptırmak istiyor. Buradan hem Erdoğan'ı hem Bahçeli'yi hem de kendini muhalefetten gören milletin derdini görmeyen sığ siyasi kavgalar isteyenleri uyarıyorum. Sizin sahte gündeminize takılıp Antepli fıstıkçıyı yalnız bırakmayacağım. Benim derdim 12.500 liraya geçinmek zorunda olan emeklidir. Onlar garibanın sesini değil, zenginlerin yandaşların, gününü gün edenlerin sesini duyuyorlar."

"TMO, FISTIK ALACAK"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Gaziantep'te fıstık almak zorunda olduğunu ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştiren bir parti değil, çözüm yollarını söyleyen partiyiz. İktidar olduğumuzda Toprak Mahsulleri Ofisi, Gaziantep'te fıstık almak zorundadır. TMO, fıstık alacak. Fıstıkta derhal taban fiyat uygulamasına geçeceğiz.

Tarım Bakanı orada burada abuk subuk telefon görüşmeleri yapmayı bırak. Geçen sene dört kilo fıstık satıp bir işçi yevmiyesi ödeniyor. Bu sene on kilo fıstık satılması gerekiyor. Onun için buradayım" dedi.