Özgür Özel'den genel başkan olarak ilk anma mesajı: Bülent Ecevit'i unutmadı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:21

Güncelleme: 05.11.2023 - 11:22

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Kurultay’da iki tur yapılan seçimlerin ardından CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

İkinci tura kalan seçimde saat 03.00 doğru kürsüye gelen Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni Genel Başkanı’nı açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

GENEL BAŞKAN OLARAK İLK ANMA MESAJI

Özel, kişisel sosyal medya hesabından genel başkan sıfatıyla Bülent Ecevit'i andı.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Sosyal demokrasiyi iktidara taşımış, halkın Karaoğlanı ve umudu olmuş, siyasi yolculuğundan çok şey öğrendiğimiz 3'üncü Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i ölüm yıldönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.