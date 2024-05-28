Özgür Özel'den 'Gezi' mesajı: 'Normalleşme önündeki en büyük fırsat'
Özgür Özel, Gezi eylemlerinin 11'inci yıldönümünde yayımladığı mesajında Gezi davası tutuklularının serbest bırakılmasını istedi, "normalleşme" çağrısını hatırlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Mayıs 2013'te başlayan Gezi eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında "Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi Gezi 11Yaşında" diyen Özel, Gezi Davası nedeniyle halen tutuklu bulunanların bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.
Özel'in mesajı şöyle:
"Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi Gezi 11Yaşında
Gezi sürecinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.
Haksız yere cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ülkenin normalleşmesi önündeki en büyük fırsattır."
Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi #Gezi11Yaşında.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 28, 2024
Gezi sürecinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.
Haksız yere cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine… pic.twitter.com/9bmjRSBXWC
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