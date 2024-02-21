Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:43

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:17

Gezi Parkı Davası kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan kendilerine verilen 182er yıl hapis cezaları, Yagıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulan Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın yeniden yargılanmasına bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmaya, Ali Hakan Altınay'ın avukatı Ayşe Deniz Altınay ile Tora Pekin, Mücella Yapıcı'nın avukatı Fikret İlkiz ile Ali Ekmekçi'nin avukatları Hasan Fehmi Demir, Emel Ataktürk Sevimli katıldı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vekili Bayram Şahin Aydınlı da duruşma salonunda hazır bulundu.

ADLİ KONTROLLER KALDIRILDI

Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmaösına hükmeden mahkeme, sanıklar Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartının ayrı ayrı kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, Gezi Parkı eylemlerinde çekilmiş Mobese görüntü kaydının bulunup bulunmadığının sorulmasına ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten sanıklar hakkında açılmış bir soruşturma olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorulmasına karar vererek duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'ya, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatına hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

YARGITAY SÜRECİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022'de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü onamıştı. Daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırmıştı.

BOZMA KARARLARI

Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları daire tarafından bozuldu. Daire kararında, bu sanıkların eylemlerinin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığına işaret etti. Kararda, bu sanıkların eylemlerinin, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

CAN ATALAY SÜRECİ

Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik Yargıtaya başvuru yapmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti. Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yapmış ve AYM hakkında iki kez 'hak ihlali' kararı vermişti. Ancak ne yerel mahkeme ne de yargıtay AYM'nin kararına uymamıştı.