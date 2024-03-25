Gezi davasında 2 yıldır tutuklu: Tayfun Kahraman'ın eşi, Vera'yla fotoğraflarını paylaştı

Gezi Davası'nda tutuklu şehir plancısı eşi Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, eşinin ve kızı Vera'nın birlikte 2 yıl arayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp adalet çağrısını yineledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:21
Gezi davasında 2 yıldır tutuklu: Tayfun Kahraman'ın eşi, Vera'yla fotoğraflarını paylaştı
Abone Ol google-news

Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabında kızı Vera'la eşinin birlikte 2 yıl arayla çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: 

"2 fotoğraf arasında 7'den fazla fark var. 

2 fotoğraf arasında 2 satır gerekçe gösterilmeksizin, hukuksuzca tutsaklıkla, ayrılıkla geçen, zulüm dolu 2 yıl var.  

Hakkımız olan 2 satır adaleti bekliyoruz."

 

"SUÇU MİLYONLARIN KATILDIĞI GEZİ'NİN PARÇASI OLMAK"

Cumhuriyet'in ulaştığı Meriç Demir Kahraman, eşinin tutukluluğuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"2 yıl boyunca hemen her gün masum olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Bir gün bile 'hayır Tayfun suçludur, sebebi de şudur, delili de buradadır' diyen olmadı. Milyonlarca insanın katıldığı Gezi’nin bir parçası olmak dışında bir suçlama yok. Artık masumların neden hapiste olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Toplum genelinde, benden olmayan haksızlığa uğrayabilir fikri ne yazık ki yaygın. Ancak her görüşten vicdanlı insanlar olduğunu ve bu vicdanlı insanların sesini dinlemenin ülkemizin hayrına olduğunu biliyorum.

Sadece Tayfun Kahraman değil mağdur edilen. Aile bütünlüğümüze kast edildi. 4 buçuk yaşında bir kızımız var. Vera’nın ileride hatırlayacağı tüm hatıralarında babası hapiste. Tayfun’un hapiste olmadığı bir günü hatırlamıyor. Şimdiden tüm ailemizden iki yılı çalındı. Diyelim ki Tayfun affetti, ben affettim, ileride Vera’ya ne diyeceğiz? Biz ülke ve halk sevgisiyle yetiştirildik, kızımızı da aynı şekilde yetiştiriyoruz. Bu hukuksuzluğu sürdürenler, buna da zarar veriyorlar."


Tayfun Kahraman haberleri Meriç Demir Kahraman haberleri

İlgili Haberler

Tayfun Kahraman'ın eşi paylaştı: Minik Vera'ya yapılan bu zulüm bitmeli

Tayfun Kahraman'ın eşi paylaştı: Minik Vera'ya yapılan bu zulüm bitmeli
Meriç Demir Kahraman açıkladı: Tutuklu Tayfun Kahraman'ı görüş almak için aradılar!

Meriç Demir Kahraman açıkladı: Tutuklu Tayfun Kahraman'ı görüş almak için aradılar!
Tayfun Kahraman'ın kızından mektup: 'Oyuncağım var, sen gelince oynarız'

Tayfun Kahraman'ın kızından mektup: 'Oyuncağım var, sen gelince oynarız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekvador'un en genç belediye başkanı öldürüldü!

Ekvador'un en genç belediye başkanı öldürüldü!
Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’

Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’
Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi

Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi
Okan Buruk’tan iki futbolcuya kesik!

Okan Buruk’tan iki futbolcuya kesik!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Nelsson’dan Galatasaray itirafı: ‘Yerine oturmayan bir şeyler vardı’

Nelsson’dan Galatasaray itirafı: ‘Yerine oturmayan bir şeyler vardı’
Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı: Yürüttüğü 'saha araştırması' gerekçe gösterildi

Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı: Yürüttüğü 'saha araştırması' gerekçe gösterildi
26 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar sizin yanınızda!

26 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar sizin yanınızda!