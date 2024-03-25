Gezi davasında 2 yıldır tutuklu: Tayfun Kahraman'ın eşi, Vera'yla fotoğraflarını paylaştı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:21

Güncelleme: 25.03.2024 - 13:29

Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabında kızı Vera'la eşinin birlikte 2 yıl arayla çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"2 fotoğraf arasında 7'den fazla fark var.

2 fotoğraf arasında 2 satır gerekçe gösterilmeksizin, hukuksuzca tutsaklıkla, ayrılıkla geçen, zulüm dolu 2 yıl var.

Hakkımız olan 2 satır adaleti bekliyoruz."

2 fotoğraf arasında 7'den fazla fark var.

2 fotoğraf arasında 2 satır gerekçe gösterilmeksizin, hukuksuzca tutsaklıkla, ayrılıkla geçen, zulüm dolu 2 yıl var.

Hakkımız olan 2 satır adaleti bekliyoruz. pic.twitter.com/VGjMNapiQ0 — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) March 25, 2024

"SUÇU MİLYONLARIN KATILDIĞI GEZİ'NİN PARÇASI OLMAK"

Cumhuriyet'in ulaştığı Meriç Demir Kahraman, eşinin tutukluluğuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2 yıl boyunca hemen her gün masum olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Bir gün bile 'hayır Tayfun suçludur, sebebi de şudur, delili de buradadır' diyen olmadı. Milyonlarca insanın katıldığı Gezi’nin bir parçası olmak dışında bir suçlama yok. Artık masumların neden hapiste olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Toplum genelinde, benden olmayan haksızlığa uğrayabilir fikri ne yazık ki yaygın. Ancak her görüşten vicdanlı insanlar olduğunu ve bu vicdanlı insanların sesini dinlemenin ülkemizin hayrına olduğunu biliyorum.

Sadece Tayfun Kahraman değil mağdur edilen. Aile bütünlüğümüze kast edildi. 4 buçuk yaşında bir kızımız var. Vera’nın ileride hatırlayacağı tüm hatıralarında babası hapiste. Tayfun’un hapiste olmadığı bir günü hatırlamıyor. Şimdiden tüm ailemizden iki yılı çalındı. Diyelim ki Tayfun affetti, ben affettim, ileride Vera’ya ne diyeceğiz? Biz ülke ve halk sevgisiyle yetiştirildik, kızımızı da aynı şekilde yetiştiriyoruz. Bu hukuksuzluğu sürdürenler, buna da zarar veriyorlar."